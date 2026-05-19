„Nagyon ijesztő volt" - Állattámadás áldozata lett az Ázsia Express sztárja

Az Ázsia Express egykori versenyzője csak egy kis hétköznapi kikapcsolódásra vágyott, ezért úgy döntött, hogy meglátogat egy állatsimogatót. A békés látogatás azonban pillanatok alatt rémálommá változott, amikor az egyik kecske, minden előzmény nélkül kipécézte magának Mettát.

Az Ázsia Express egykori versenyzőjét felöklelte egy kecske

Megvadult kecske öklelte fel az Ázsia Expressz sztárját

„Egyedül voltam ott, és a helyi erők, akik egyébként vigyáznak ezekre az állatokra, mondták, hogy hétvégente 150 gyerek szokta abuzálni ezeket a kecskéket" - nyilatkozta a Mokkában Dulin Metta, hozzátéve, hogy a gondozók is értetlenül álltak a történtek előtt.

„Próbáltam előle menekülni, és szaladni kifele az állatsimogatóból, mert elkezdett a szarvával felöklelni" - emlékezett vissza a tévésztár, majd azt is elárulta, hogy a kecske ettől függetlenül komoly fájdalmat okozott számára, és még másnap is sántított a támadás után.

Nagyon ijesztő volt, tényleg amikor így sokadjára próbált felöklelni és feldönteni engem, és jött nekem az a nagy állat, egy idő után elkezdtem félni

- vallotta be Metta.

A szakemberek az incidens után kiemelték a kecskét a többi közül, hogy megelőzzék az esetleges újabb támadásokat. Egyelőre nem tudni, hogy mi válthatta ki az állat agresszióját. Felmerült magyarázatként a parfümillat vagy a félelem is, bár utóbbit Dulin Metta, mint nagy állatbarát, azonnal elvetette, de az a felvetés is elhangzott, hogy a kecskének egyszerűen csak túlságosan megtetszett a csinos tévésztár.

A történet szerencsére nem végződött komolyabb sérüléssel, Metta szerint ha a személyzet nem siet azonnal a segítségére, és nem sikerül minél gyorsabb kimenekülnie a kifutóból, akkor sokkal nagyobb baj is történhetett volna.

