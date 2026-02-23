Halál komoly: Dulin Metta az életével játszik, ha Fantát iszik Amerikában

Nem egy, de mindjárt két videóban tálalt 10 random tényt önmagáról az Ázsia Expressz sztárja. Dulin Metta az Instagram-oldalán fedett fel egy sor érdekességet önmagáról. Ki hinné, hogy Metta nem szereti a csípős ételeket és nem ünnepli a karácsonyt, a húsvétot, a Valentin-napot és a névnapját sem?

Dulin Metta egy olyan súlyos allergiával él együtt, ami miatt nem ihat Fantát Amerikában (Fotó: Polyák Attila)

Dulin Metta súlyos allergiája miatt nem ihat Fantát Amerikában

Sok érdekességről mesélt Metta, az első részben például elmondta, hogy öt tetoválása van, az egyiket hamarosan újravarratja. Rendelkezik kisgéphajó-vezetői engedéllyel, de még soha nem kérték el tőle a vízen, az ébresztőjét pedig mindig páratlan számra állítja. Igaz, ezek közül kivétel az ötös szám.

Az egyik legérdekesebb dolog, amiről Metta a második epizódban sztorizott, hogy allergiás egy étel- és italszínezésre használt anyagra. Szerencséjére ez az anyag nem engedélyezett Európában, de Amerikában és Dubajban használhatják és használják is.

Ez azt jelenti, hogy Fantát Magyarországon ihatok, de Amerikában és Dubajban nem, mert akkor nekem azonnal kampec

– árulta el Dulin Metta.