Timothée Chalamet családja utálja Kylie Jennert? Kínos beszélgetés zajlott le az Oscar-gálán

A jelek szerint Timothée Chalamet családja még mindig nem békélt meg a színész kedvesével, Kylie Jennerrel. A sztárpár a hétfő hajnalban lezajlott Oscar-gála első sorában foglalt helyet, ahol Kylie Jenner és Timothée Chalamet nővére, Pauline között tapintani lehetett a feszültséget!

Az Oscar-gála legkínosabb momentumává vált Timothée Chalamet és Kylie Jenner kapcsolata a színész nővérével (Fotó: Jeffrey Mayer / MediaPunch)

Timothée Chalamet a rajongók legnagyobb bánatára idén sem zsebelt be Oscar-díjat, helyette azonban egy kínos pillanatot szerzett magának. A Marty Supreme főszereplője párjával, Kylie Jennerrel érkezett Los Angelesbe az Oscar-gálára, ahol Timothée nővére is tiszteletét tette.

Pauline Chalamet természetesen hatalmas örömmel üdvözölte testvérét, amit nem lehet elmondani sógornőjének szánt köszöntéséről. A sztár testvérének és párjának kínos interakciójáról egy videó is kikerült az internetre, ahol jól látható a két nő közötti feszültség.

Timothée Chalamet és nővére öleléssel köszöntötték egymást, Kylie Jenner egy bókkal próbálta oldani a hangulatot, ekkor pedig a sógornők egy kínos ölelést váltottak, majd az üzletasszony gyorsan hátat fordított kedvesének és annak testvérének.

Timothée Chalamet testvére a jelek szerint nem szívleli Kylie Jennert (Fotó: John Shearer/98th Oscars / gettyimages)

A felvétel néhány perc alatt az egyik legfelkapottabb videó lett a közösségi oldalakon, így szájról olvasók és testbeszédelemzők kísérelték meg lefordítani mi is történt pontosan az év legfontosabb filmes rendezvényén. A szakértők szerint valahogy így nézhetett ki a párbeszéd a Budapesten is forgató Oscar várományos és testvére között:

Légy vele kedves, azt szeretném, ha elnéző lennél vele

– kérte a színész, mire a nővére annyit felelt: „Rendben.”