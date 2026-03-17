Timothée Chalamet családja utálja Kylie Jennert? Kínos beszélgetés zajlott le az Oscar-gálán
Úgy tűnik, Hollywood álompárja körül még mindig hatalmas a fennforgás. Kylie Jenner és Timothée Chalamet az Oscar-gála alatt került kínos helyzetbe, mikor a színész húga megjelent. Testbeszédelemzők és szájról olvasók vizsgálták meg a helyzetet.
A jelek szerint Timothée Chalamet családja még mindig nem békélt meg a színész kedvesével, Kylie Jennerrel. A sztárpár a hétfő hajnalban lezajlott Oscar-gála első sorában foglalt helyet, ahol Kylie Jenner és Timothée Chalamet nővére, Pauline között tapintani lehetett a feszültséget!
Timothée Chalamet a rajongók legnagyobb bánatára idén sem zsebelt be Oscar-díjat, helyette azonban egy kínos pillanatot szerzett magának. A Marty Supreme főszereplője párjával, Kylie Jennerrel érkezett Los Angelesbe az Oscar-gálára, ahol Timothée nővére is tiszteletét tette.
Pauline Chalamet természetesen hatalmas örömmel üdvözölte testvérét, amit nem lehet elmondani sógornőjének szánt köszöntéséről. A sztár testvérének és párjának kínos interakciójáról egy videó is kikerült az internetre, ahol jól látható a két nő közötti feszültség.
Timothée Chalamet és nővére öleléssel köszöntötték egymást, Kylie Jenner egy bókkal próbálta oldani a hangulatot, ekkor pedig a sógornők egy kínos ölelést váltottak, majd az üzletasszony gyorsan hátat fordított kedvesének és annak testvérének.
A felvétel néhány perc alatt az egyik legfelkapottabb videó lett a közösségi oldalakon, így szájról olvasók és testbeszédelemzők kísérelték meg lefordítani mi is történt pontosan az év legfontosabb filmes rendezvényén. A szakértők szerint valahogy így nézhetett ki a párbeszéd a Budapesten is forgató Oscar várományos és testvére között:
Légy vele kedves, azt szeretném, ha elnéző lennél vele
– kérte a színész, mire a nővére annyit felelt: „Rendben.”
Azt már tudjuk, hogy a Kardashian család támogatja Kylie és Timothée románcát, mondván, hogy a színész jó irányba terelte testvérüket. Most azonban úgy tűnik, ez Timothée családjáról – legalábbis testvéréről – nem mondható el.
