Két felnőtt és egy gyerek halt meg az esti illegális utcai autóversenyzésben

Három ember, köztük egy 12 éves fiú meghalt, egy másik gyermek pedig kritikus állapotban került kórházba, miután autójukat letarolták egy állítólagos illegális utcai autóversenyzés közben az Egyesült Államokban.

Az illegális utcai autóversenyzésben egy ártatlan család vesztette életét (Fotó: Wavebreak Media LTD / freepik.com – Képünk illusztráció)

Az illegális utcai autóversenyzés három ember életét követelte

A hatóságokat június 8-án, hétfőn 20:45 körül riasztották egy súlyos közlekedési balesethez az Egyesült Államokban. A helyszíni vizsgálat alapján két jármű volt érintett az ütközésben: egy fehér Chrysler 300-as, amelyben csak a sofőr tartózkodott, valamint egy szürke Toyota Corolla, amelyben négyen utaztak.

Matthew Stogner rendőrfőnök sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondta, az első járőr mindössze 22 másodperccel a segélyhívást követően a helyszínre érkezett, ahol azonnal megkezdték az életmentő beavatkozásokat. A nyomozás eddigi eredményei szerint a Chrysler a Toyota utasoldalának csapódott.

A Corolla 50 éves vezetője és 78 éves utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A járműben utazó két 12 éves fiút kórházba szállították. Közülük az egyik gyermek később meghalt, míg a másik állapota továbbra is kritikus.

A család egyik hozzátartozója azonosította az áldozatokat: az életét vesztette a 12 éves Lucas Reyna, édesanyja, az 50 éves Maria Rodriguez, valamint a fiú 78 éves nagymamája. Lucas unokatestvére a balesetet túlélte, de kórházi kezelésre szorul.

A fehér Chrysler sofőrje nem szenvedett súlyos sérüléseket. A rendőrség közlése szerint a helyszínen rögzített bizonyítékok és a szemtanúk vallomásai arra utalnak, hogy a tragédiát egy feltételezett illegális utcai autóverseny okozta.

A nyomozók szerint a járművek nagy sebességgel haladtak, amikor az egyik autó nekirohant a Corollának. Az ügyben várhatóan hamarosan vádat emelnek. A gyanúsítottak nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A másodpercek alatt meghozott döntések pusztító és visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak az ártatlan emberek és családjaik számára. A három elvesztett emberélet és egy súlyosan, életre szóló következményekkel járó sérülést szenvedett áldozat esete megrendítően emlékeztet a veszélyekre

– olvasható a People cikkében.