Már Ronaldo édesanyja sem bír magával, párjával együtt robbant be a foci-vb-re

Cristiano Ronaldo édesanyja, Maria Dolores dos Santos is megérkezett a 2026-os foci-vb helyszínére. A 71 éves hölgy párjával, José Andradéval együtt utazott az Egyesült Államokba, ahonnan az elmúlt napokban több fotót is megosztott közösségi oldalán.

Cristiano Ronaldo édesanyja már foci-vb lázban ég (Fotó: Anadolu)

Cristiano Ronaldo édesanyja már foci-vb lázban ég

Maria Dolores dos Santos úgy látszik nem bír betelni a vb-vel, az elmúlt napokban számos fotót osztott meg közösségi oldalán. Az egyik képen már portugál válogatott mezben pózol, a bejegyzéshez pedig mindössze ennyit írt: „Hajrá, Portugália!” Emellett több felvétel is napvilágot látott az Egyesült Államokból, ahol párjával, José Andradéval tartózkodik. A férfi 2015 óta alkot egy párt Ronaldo édesanyjával, és az évek során szinte minden fontos eseményre elkísérte szerelmét.

Cristiano Ronaldóék jövő hét szerdán, magyar idő szerint este 19 órakor lépnek pályára először a 2026-os foci-vb-n, a Kongói Demokratikus Köztársasággal találkoznak.