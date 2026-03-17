Kylie Jenner keblei közt sírta el magát a megalázott Timothée Chalamet: egyetlen mondat miatt bukott el mindent

Sokan már borítékolták a győzelmét, végül mégis üres kézzel távozott az Oscar-gáláról a fiatal világsztár. Timothée Chalamet láthatóan összeomlott a vereség súlya alatt, de szerencséjére volt valaki, aki pontosan tudta, hogyan kell elfeledtetni vele a kudarcot: Kylie Jenner egy pillanatra sem tágított mellőle.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.17. 10:00
Módosítva: 2026.03.17. 11:25
Nem mindennapi látványt nyújtott az idei Oscar-gála utáni partisorozat: az éjszaka folyamán úgy tűnt, Timothée Chalamet és Kylie Jenner teljesen elfelejtették, hogy rajtuk kívül más is van a teremben. A 30 éves színész a Marty Supreme című pingpong-drámáért várta a Legjobb Férfi Főszereplőnek járó szobrot, ám a kategória nagyágyúi közül végül Michael B. Jordan nevével kezdődött a boríték tartalma.

Üres kézzel távozott az Oscar-gáláról Timothée Chalamet Fotó: AFP

A csalódottság azonnal kiült a francia-amerikai sztár arcára, ám a gálát követő legendás Vanity Fair partin már nyoma sem volt a búslakodásnak. Chalamet és a kétgyermekes édesanya, Kylie Jenner szó szerint egymásnak estek: a fotósok előtt is egymást átölelve pózoltak, a zárt ajtók mögött pedig állítólag le sem tudták venni egymásról a kezüket.

Botrányos kijelentése miatt bukhatta el az Oscart Timothée Chalamet

Pedig Chalamet szekere jól futott: a Golden Globe-on és a Critics’ Choice Awardson is őt találták a legjobbnak, így szinte mindenki biztosra vette az Oscar-sikert. A szakértők szerint azonban a színész saját magának köszönheti a vesztét, miután egy szerencsétlen interjúban sikerült magára haragítania az egész szakmát, köztük a rendezőlegenda Steven Spielberget is. Timothée ugyanis kijelentette: az operát és a balettet már senki nem veszi komolyan – adta hírül a brit Mirror.

Nem akarok olyan dolgokon dolgozni, mint a balett vagy az opera... tudod, ahol az a szöveg, hogy 'hé, tartsuk életben ezt a dolgot', miközben már senkit sem érdekel

– nyilatkozta korábban, amivel hatalmas lavinát indított el.

Biztonsági őrök védték a balett-táncosoktól

A botrány akkora port kavart, hogy még az Oscar házigazdája, Conan O’Brien sem bírta ki élcelődés nélkül. A gála alatt a közönség soraiban ülő pároshoz fordulva jegyezte meg epésen:

A biztonsági szolgálat ma este különösen éber. Úgy hallottam, komoly támadástól tartanak mind az opera-, mind a balett-közösség részéről.

Bár a teremben mindenki nevetett, Chalamet-nek valószínűleg nem volt őszinte a mosolya, amikor a díjat végül nem ő vitte haza. Szerencséjére azonban Kylie Jenner – aki egy dögös, alakformáló piros flitteres ruhában úgy festett, mint a hús-vér Jessica Rabbit – gondoskodott róla, hogy az este ne a kudarcról, hanem a szenvedélyről szóljon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
