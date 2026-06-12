RETRO RÁDIÓ

Gulyás Gergely: a Tisza-kormány megszünteti a kamatstopot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Ez sajátos módon kimaradt a tegnapi kormányszóvivői tájékoztatóból – közölte a politikus.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.12. 11:26
Módosítva: 2026.06.12. 11:30
Magyar Péter eltörlés kamatstop

„A Tisza-kormány megszünteti a kamatstopot, ami 216 ezer családnak jelent majd komoly terheket” – írta Gulyás Gergely a Facebook-oldalán péntek délelőtt.

Peter Magyar - Donald Tusk meeting in Warsaw
Magyar Péternek üzent a fideszes Gulyás Gergely (Fotó: Anadolu via AFP)

„Felszólítjuk a kormányt, hogy tartsa be ígéretét, ne engedjen a kamatstop eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, és ne hozzon olyan intézkedéseket, amelyek jelentős terhet jelentenek a magyar családoknak” – üzente Magyar Péternek a fideszes Gulyás Gergely, aki egy videót is megosztott a magyar emberek tömegét 2026. szeptember 30-ától hátrányosan érintő témában.

Nézd meg a videót, melyben Gulyás Gergely megjegyzi: „Ez sajátos módon kimaradt a tegnapi kormányszóvivői tájékoztatóból”!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu