Gulyás Gergely: a Tisza-kormány megszünteti a kamatstopot

„A Tisza-kormány megszünteti a kamatstopot, ami 216 ezer családnak jelent majd komoly terheket” – írta Gulyás Gergely a Facebook-oldalán péntek délelőtt.

Magyar Péternek üzent a fideszes Gulyás Gergely (Fotó: Anadolu via AFP)

„Felszólítjuk a kormányt, hogy tartsa be ígéretét, ne engedjen a kamatstop eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, és ne hozzon olyan intézkedéseket, amelyek jelentős terhet jelentenek a magyar családoknak” – üzente Magyar Péternek a fideszes Gulyás Gergely, aki egy videót is megosztott a magyar emberek tömegét 2026. szeptember 30-ától hátrányosan érintő témában.

Nézd meg a videót, melyben Gulyás Gergely megjegyzi: „Ez sajátos módon kimaradt a tegnapi kormányszóvivői tájékoztatóból”!