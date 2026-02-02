RETRO RÁDIÓ

Timothée Chalamet kész pingpongguru lett új filmje miatt – Galéria

Mindenkinek kell valamit sportolnia: felszabadítja a lelket, levezetjük vele a stresszt, és formában is tart. Nem véletlen, hogy kedvenc híres­ségeinknek, mint Timothée Chalametnek is van favoritja, ha mozgásról van szó.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.02. 15:00
Timothée Chalamet labda sport film

Vannak azok a hírességek, akik eleve sok időt szentelnek az egyébként sűrű időbeosztásukból a sportra. Mások különböző projektjeik kapcsán találkoznak olyan mozgásformákkal, amik később lételemükké válnak. Míg Adam Sandler gyerekkorában szerette meg a kosárlabdát, addig Timothée Chalamet 2025-ben megjelent Marty Supreme című sport vígjáték-drámája miatt vált az asztalitenisz rabjává, ebből is látszik, hogy mindenki megtalálja valamikor a számára legkedvezőbb sportot, amit később űzhet.

hot! otthon: Timothée Chalamet: egyszerű, de nagyszerű METROPOL
A Timothée Chalamet-filmek közül ezt tartják az egyik legerősebbnek Fotó: Northfoto/Hot! magazin

Timothée Chalamet által nyert díjak számát nagyban megdobja a Marty Supreme

Nem véletlen, hiszen a kritikusok és a közönség is imádja az asztaliteniszes drámát, amiben Marty Mauser világbajnoki címért küzd. Ezt azonban nem adják könnyen, hiszen az út során rengeteg buktató és rivális várja. A film kedvéért a színész több profi játékostól is vett leckéket, így a felkészülési idő alatt sikeresen elsajátította a sport csínját-bínját, így teljes mértékben hitelesnek látszik a filmvásznon. Azonban nem ő az egyetlen hollywoodi szupersztár, aki valamilyen labdajáték mellett tette le a voksát!

A képre kattintva galéria nyílik meg!

Mindenkinek kell valamit sportolnia: felszabadítja a lelket, levezetjük vele a stresszt, és formában is tart. Nem véletlen, hogy kedvenc híres­ségeinknek, mint Timothée Chalametnek is van favoritja, ha mozgásról van szó.

Sztárok és kedvenc labdajátékaik – Galéria

fotó2026.01.29
hot! magazin
További izgalmas történetekért keresd a legújabb Hot! magazint Fotó: Hot! magazin
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu