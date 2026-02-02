Timothée Chalamet kész pingpongguru lett új filmje miatt – Galéria

Vannak azok a hírességek, akik eleve sok időt szentelnek az egyébként sűrű időbeosztásukból a sportra. Mások különböző projektjeik kapcsán találkoznak olyan mozgásformákkal, amik később lételemükké válnak. Míg Adam Sandler gyerekkorában szerette meg a kosárlabdát, addig Timothée Chalamet 2025-ben megjelent Marty Supreme című sport vígjáték-drámája miatt vált az asztalitenisz rabjává, ebből is látszik, hogy mindenki megtalálja valamikor a számára legkedvezőbb sportot, amit később űzhet.

A Timothée Chalamet-filmek közül ezt tartják az egyik legerősebbnek Fotó: Northfoto/Hot! magazin

Timothée Chalamet által nyert díjak számát nagyban megdobja a Marty Supreme

Nem véletlen, hiszen a kritikusok és a közönség is imádja az asztaliteniszes drámát, amiben Marty Mauser világbajnoki címért küzd. Ezt azonban nem adják könnyen, hiszen az út során rengeteg buktató és rivális várja. A film kedvéért a színész több profi játékostól is vett leckéket, így a felkészülési idő alatt sikeresen elsajátította a sport csínját-bínját, így teljes mértékben hitelesnek látszik a filmvásznon. Azonban nem ő az egyetlen hollywoodi szupersztár, aki valamilyen labdajáték mellett tette le a voksát!

