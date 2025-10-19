RETRO RÁDIÓ

Timothée Chalamet - Így néz ki az otthona! - Fotók!

Mindig is kíváncsi voltál arra, hogy néz ki egy filmcsillag otthona? Most bepillantást nyerhetsz Timothée Chalamet luxusházába!

Szerző: Nicole
Létrehozva: 2025.10.19. 18:30
Timothée Chalamet otthon luxus

Timothée Chalamet otthona egy igazi hollywoodi álom: a Beverly Hills szívében fekvő, nagyjából 513 négyzetméteres luxusvilla nemcsak lenyűgöző méretével, de minden apró részletével is elkápráztatja a látogatót. A négy háló- és öt fürdőszoba mellett tágas nappali, elegáns étkező, privát mozi és borospince, valamint egyéni fitnesz- és wellnessrészleg biztosítja a kényelmet – írja a hot! magazin.

hot! otthon: Timothée Chalamet: egyszerű, de nagyszerű METROPOL
Timothée Chalamet luxusháza szó szerint gyönyörű - Fotó: Northfoto / hot! magazin

Timothée Chalamet háza kívül is tartalmaz extra helyiségeket

A kültéri részek is pazar látványt nyújtanak: hatalmas terasz, fűtött medence, pezsgőfürdő, gondozott rózsakert és teljes méretű teniszpálya várja a pihenni és szórakozni vágyókat. Emellett a házban található okosotthonrendszer, elektromos redőnyök, hangszigetelt zenei stúdió, spa és külön relaxációs szobák is, így minden adott ahhoz, hogy a fiatal sztár nyugodt, fényűző életet élhessen.

Így néz ki Timothée Chalamet luxusotthona!

fotó2025.10.17
hot! címlap
További érdekességekért keresd a hot! magazint! - Fotó: archív / hot! magazin

 

