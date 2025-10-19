Timothée Chalamet - Így néz ki az otthona! - Fotók!
Mindig is kíváncsi voltál arra, hogy néz ki egy filmcsillag otthona? Most bepillantást nyerhetsz Timothée Chalamet luxusházába!
Timothée Chalamet otthona egy igazi hollywoodi álom: a Beverly Hills szívében fekvő, nagyjából 513 négyzetméteres luxusvilla nemcsak lenyűgöző méretével, de minden apró részletével is elkápráztatja a látogatót. A négy háló- és öt fürdőszoba mellett tágas nappali, elegáns étkező, privát mozi és borospince, valamint egyéni fitnesz- és wellnessrészleg biztosítja a kényelmet – írja a hot! magazin.
Timothée Chalamet háza kívül is tartalmaz extra helyiségeket
A kültéri részek is pazar látványt nyújtanak: hatalmas terasz, fűtött medence, pezsgőfürdő, gondozott rózsakert és teljes méretű teniszpálya várja a pihenni és szórakozni vágyókat. Emellett a házban található okosotthonrendszer, elektromos redőnyök, hangszigetelt zenei stúdió, spa és külön relaxációs szobák is, így minden adott ahhoz, hogy a fiatal sztár nyugodt, fényűző életet élhessen.
