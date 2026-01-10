Megyeri Csilla kitálalt: Ezt kívánja a legjobban terhessége alatt

Megyeri Csilla szó szerint ragyog, és kiélvezi a várandósságának minden pillanatát. A kismama most elárulta, mit kíván ebben az időszakban a legjobban, hogyan hatnak rá a hormonok, és azt is, milyen hatalmas segítséget kap párjától, Nicotól és a családjától. Egy biztos: a kisbaba érkezését óriási szeretet és izgatott várakozás övezi.

Megyeri Csilla a boksz kapcsán ismerte meg a párját (Fotó: Szabolcs László)

„Ami a kívánósságot illeti, én inkább sós szájú vagyok, de az édes ízt most sokkal jobban kívánom, mint szoktam. Nem csokira kell gondolni, hanem rengeteg gyümölcsre: minden nap mennem kell a boltba szőlőért, főleg a mag nélküliért, mert annyira kívánom, hogy el sem tudom mondani” – mesélte nevetve.

„A datolyát is elkezdtem enni, mert állítólag nagyon jó a kismamáknak, úgyhogy beszereztünk belőle egy nagy adagot. Tehát datolyát eszem éjjel-nappal, ha kell, ha nem, de ilyen extrém furcsaságok, mint a töltött káposzta lekvárral, szerencsére nem jöttek elő” – árulta el.

Megyeri Csilla terhessége alatt kicsit érzékenyebb lett

A hormonális változásokkal kapcsolatban is kifejezetten pozitív tapasztalatai vannak.

„Érdekes módon inkább jó hatással voltak rám: a bőröm gyönyörűen megszépült” – mondta, majd hozzátette, azért érzékenyebb pillanatok előfordultak.

Voltak érzékenyebb időszakaim, amikor például Nico nem úgy szólt hozzám, jobban a szívemre vettem a dolgot. Emellett különösen megviselt az, amikor anyukám kutyusa elment, azt pedig főleg borzasztóan rossz volt hallani, ahogy anyukám sír. Persze alapvetően is megviselt volna mindez, de most a várandósság miatt még jobban.

Csilla ugyanakkor hangsúlyozza, hogy komoly lelki mélypontokat nem élt át.

„Ezek az érzések nyilván felerősödnek ilyenkor, de komoly hangulati mélypontjaim egyáltalán nem voltak. A szülés utáni depressziótól sem rettegek, remélem, hogy nem lesz, és őszintén azt érzem, hogy inkább örülni fogok annak, hogy otthon leszek és a kislányomra koncentrálhatok. Még nem tudom, meddig tart majd ez az állapot, de az első három hónapot, tehát a gyermekágyi időszakot szerintem jól fogom venni. Ráadásul Nico egy-két hétig biztosan itthon lesz velem, a barátaim pedig már sorban állnak, hogy jönnek segíteni, a mamák pedig elképesztő lelkesedéssel várják a kisunokájukat. Tényleg mindenki nagyon kedves, és ez nagyon jól esik” – mesélte boldogan.