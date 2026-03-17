Szörnyű: az életéért küzd egy fiatal nő, miután evett a barátja ételéből

Egy többszörösen rákos betegséget leküzdő fiatal nő, Trinity Peterson-Mayes nem gondolta volna, hogy ismét kórházban fog küzdeni az életéért, miután evett a barátja ételéből.

A fiatal lány evett a barátja ételéből – majd azonnal kórházban kötött ki súlyos állapota miatt

Fotó: Freepik/Illusztráció

A 24 éves lányt még kétéves korában rákkal diagnosztizálták, majd évekkel később még agresszívabb diagnózist kapott: csontrákot állapítottak meg nála. Egyik alkalommal egy barátjánál megkóstolt egy házi készítésű ételt, amely erjesztett kardhalból készült. Rövidesen drasztikusan megváltozott a lány egészségügyi állapota.

Borzasztó íze volt, nagyon őszinte leszek. Egészségesnek kellene lennie, és gondoltam, kipróbálom; ha rossz, majd csak fáj a hasam

– mesélte a lány a borzasztó élményét egy helyi hírcsatornának, a KPNX-nek.

Olyannyira fulladásos rohamai lettek, hogy már inni sem tudott.

Trinity a helyi kórházba rohant, miután a fulladás rosszabbodott, de az első kórház majdnem hazaküldte, mert nem tudtak pontos diagnózist adni. Szerencsére végül diagnosztizálták a sokkolóan ritka betegséget, a botulizmust.

Az NHS szerint a botulizmus súlyos betegséget okozhat, és azonnali kórházi kezelést igényel, míg az amerikai CDC szerint egy toxint okoz, amely megtámadja a test idegeit, nehézlégzést, izombénulást és akár halált is okozhat. Trinityt gyorsan átszállították a St. Joseph’s Medical Center és a Barrow Neurological Institute intézményekbe kezelésre.

Felébredtem, és három infúzióm volt, intubáltak, a nyakamban központi vonal volt, és egy nasogasztrikus cső… csak felébredtem, és egyáltalán nem tudtam mozogni. Nagyon ijesztő volt. Nem tudtam beszélni, nem tudtam járni

– mesélte.

Valójában ez egy nagyon ritka betegség. Trinity két másik barátja is elkapták a botulizmust. Egy GoFundMe-gyűjtést indítottak a lány felépülésének támogatására, mivel hosszú út áll előtte.

Melyek a botulizmus tünetei?

Homályos vagy kettős látás

Lógó szemhéjak

Nyelési és beszéd nehézségek

Gyenge izmok, különösen az arcon

Székrekedés

Szájszárazság

A felépülés akár egy évig is eltarthat – írja a LADBible.