Szörnyű: az életéért küzd egy fiatal nő, miután evett a barátja ételéből
Éppen, hogy leküzdötte rákos betegségét, ismét nehéz és hosszú gyógyulás elé néz a fiatal lány.
Egy többszörösen rákos betegséget leküzdő fiatal nő, Trinity Peterson-Mayes nem gondolta volna, hogy ismét kórházban fog küzdeni az életéért, miután evett a barátja ételéből.
A 24 éves lányt még kétéves korában rákkal diagnosztizálták, majd évekkel később még agresszívabb diagnózist kapott: csontrákot állapítottak meg nála. Egyik alkalommal egy barátjánál megkóstolt egy házi készítésű ételt, amely erjesztett kardhalból készült. Rövidesen drasztikusan megváltozott a lány egészségügyi állapota.
Borzasztó íze volt, nagyon őszinte leszek. Egészségesnek kellene lennie, és gondoltam, kipróbálom; ha rossz, majd csak fáj a hasam
– mesélte a lány a borzasztó élményét egy helyi hírcsatornának, a KPNX-nek.
Olyannyira fulladásos rohamai lettek, hogy már inni sem tudott.
Trinity a helyi kórházba rohant, miután a fulladás rosszabbodott, de az első kórház majdnem hazaküldte, mert nem tudtak pontos diagnózist adni. Szerencsére végül diagnosztizálták a sokkolóan ritka betegséget, a botulizmust.
Az NHS szerint a botulizmus súlyos betegséget okozhat, és azonnali kórházi kezelést igényel, míg az amerikai CDC szerint egy toxint okoz, amely megtámadja a test idegeit, nehézlégzést, izombénulást és akár halált is okozhat. Trinityt gyorsan átszállították a St. Joseph’s Medical Center és a Barrow Neurological Institute intézményekbe kezelésre.
Felébredtem, és három infúzióm volt, intubáltak, a nyakamban központi vonal volt, és egy nasogasztrikus cső… csak felébredtem, és egyáltalán nem tudtam mozogni. Nagyon ijesztő volt. Nem tudtam beszélni, nem tudtam járni
– mesélte.
Valójában ez egy nagyon ritka betegség. Trinity két másik barátja is elkapták a botulizmust. Egy GoFundMe-gyűjtést indítottak a lány felépülésének támogatására, mivel hosszú út áll előtte.
Melyek a botulizmus tünetei?
- Homályos vagy kettős látás
- Lógó szemhéjak
- Nyelési és beszéd nehézségek
- Gyenge izmok, különösen az arcon
- Székrekedés
- Szájszárazság
A felépülés akár egy évig is eltarthat – írja a LADBible.
