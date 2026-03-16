Speciális mentővel előznék meg a halált

Versenyt fut az idővel egy aggódó család, mely egy speciális mentőre gyűjt pénzt, hogy még élve haza tudja szállíttatni gyógyíthatatlan beteg rokonukat, az 56 éves Clive Thompsont. A halálos beteg férfi jelenleg Írországban, egy dublini hospice-ban kap életvégi, palliatív ellátást.

amivel még életében hazaszállíthatnák szeretett szülővárosába (Fotó: GoFundMe)

Clive-ot a családja Dublinból Manchesterbe szeretné átvitetni. A família egy speciális mentőre gyűjt pénzt, hogy még élve haza tudja szállíttatni gyógyíthatatlan beteg rokonukat. Az 56 éves férfi ugyanis bő negyven éven át a brit városban élt, egészen addig, míg 15 évvel ezelőtt egy jobb élet reményében elköltözött.

Most, hogy Clive Thompson teste felett a tüdőrákja már teljesen átvette a hatalmat, a férfi utolsó kívánsága, hogy még egyszer láthassa szeretteit és a családi sírhelyükön temessék majd el a szülei és a testvére mellett.

Unokahúga, Cherelle Thompson így nyilatkozott:

Szinte rá sem lehet ismerni, nagyon sokat fogyott. Még mindig hasonlít önmagára, de nagyon gyenge és törékeny. Tehernek érzi magát. Egyetlen kérése van: szeretne hazajönni, de ezzel sem akar gondot okozni. Próbáltam meggyőzni róla, hogy nem okoz gondot egyáltalán és, hogy mindenképp megoldjuk, amit kér. Egyszerűen nem fogjuk hagyni, hogy egyedül haljon meg Írországban.

Halálos ágyán fekvő szerettüknek gyűjtenek

Ahhoz, hogy Clive utolsó kívánsága teljesüljön, 6 ezer fontra (kb. 2,7 millió forint) van szükség, melyet a férfi szerettei a Go Fund Me adománygyűjtő oldal segítségével próbálnak előteremteni. Az összeg fele már összegyűlt.

Clive egy agresszív rákkal küzd, amely a tüdejéből nemrég átterjedt az agyára és a csontjaira. Ezért, komplex egészségügyi állapota miatt csakis magán, magas szintű ellátást biztosító mentőre és egészségügyi csapatra van szükség, hogy biztonságosan haza lehessen őt hozatni. Az ő legnagyobb kívánsága a mi küldetésünk lett

– idézte Cherelle szavait a Mirror.