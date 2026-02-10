RETRO RÁDIÓ

Fenyő Miklós temetése után így néz ki a sírhelye

Titokban szervezték meg a temetést. Fenyő Miklós temetése sokaknak fontos esemény volt a lezáráshoz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10.
Módosítva: 2026.02.10.
fenyő miklós temetés sír

Mint azt korábban megírtuk, Fenyő Miklóstól február 10-én 14 órakor búcsúztak el családtagjai, barátai és pályatársai. Fenyő Miklós temetése lezajlott, így néz ki most a sírja a Bors felvételei alapján.

Rengeteg koszorút, virágot, mécsest helyeztek el a sírnál Fenyő Miklós temetése végén. Fotó: Bors
Rengeteg koszorút, virágot, mécsest helyeztek el a sírnál Fenyő Miklós temetése végén Fotó: Bors

Fenyő Miklós temetése: sokaknak volt fontos a zenész

Bár az eseményt titokban szervezték meg, Fenyő Miklós végső útján, a Farkasréti temetőben nagyjából 150-200 fő gyűlt össze. A résztvevők mind lerótták kegyeletüket, elhelyezték koszorúikat, virágaikat és mécseseiket. Valaki még kedves emlékeket is helyezett el a síron, bekeretezett kép formájában, látható a Bors fényképén.

A virágok mellé került egy megható fotó is, ahol Fenyő Miklós közösen látható táncosaival, zenésztársaival Fotó: Bors

 

 

