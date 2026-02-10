Fenyő Miklós temetése: így vettek tőle végső búcsút a sztárok
Mutatjuk a résztvevőket. Fenyő Miklós temetése szűk körben zajlott.
Január 31-én hagyott itt minket a magyar rock ’n’ roll csillaga. Fenyő Miklós temetése a Farkasréti temetőben zajlott, ahol családja, barátai, és zenésztársai búcsúztatták – írja a Bors.
Fenyő Miklós temetése: ők vettek részt
2026. 02. 10-én, 14 órakor kísérték utolsó útjára Fenyő Miklóst a Farkasréti temetőben, amelyen Szandi és férje is lerótták a tiszteletüket. Szandi „második apaként” tekintett Fenyő Miklósra, és így emlékezett meg róla halála napján:
„Nincsenek szavak, csak a mérhetetlen fájdalom, amit érzek. Potyognak a könnyeim és nem akarom elhinni… Drága Miklós bátyám! Soha nem fogom elfelejteni, mennyi mindent köszönhetek Neked! Különleges voltál és különb mindenkinél. A legzseniálisabb… Hálás vagyok azért, hogy a sors összesodort minket, megváltoztattad az életemet. Köszönöm, hogy második Apámként tekinthettem Rád! Hiányozni fog minden pillanat amit együtt éltünk meg, a hajnalig tartó beszélgetéseink és az az érzés amit csak mi tudunk, amikor a színpadon egymás kezét fogva énekeltünk. Fájó szívvel és örök szeretettel gondolok Rá. A Te Madárkád.”
Szikora Robi is tiszteletét tette a temetésen, feleségével érkezett a helyszínre. A Bors információi szerint a szertartást követően „lehunyt szemmel, némán imádkozott a legendás énekes sírja fölött”.
A Farkasréti temetőben megjelent még Novai Gábor is, aki a Hungária oszlopos tagja volt Dollyval és Szikora Robival együtt. Többek között Baby Gabi, DJ Dominik, azaz Várkonyi Attila, Király Viktor szülei, és Miller Dávid is részt vettek, a Bors információi szerint.
