"Potyognak a könnyeim és nem akarom elhinni… " - Szandi megtörten emlékezett meg Fenyő Miklósról

Országszerte gyászol a magyar könnyűzene és a rajongókkal együtt a magyar hírességek is, hiszen a legendás magyar rock'n'roll énekes, Fenyő Miklós 78 évesen elhunyt. A halálhírére többen összetörtek többek között Szandi is, aki évtizedeken át tartó barátságot ápolt Miklóssal.

Szandi évtizedeken át tartó, töretlen barátságot ápolt Fenyő Miklóssal / Fotó: Sipeki Péter / Bors

Fenyő Miklós emlékét rendhagyó fotókkal őrzi az énekesnő

A 49 éves énekesnőt is láthatóan teljesen összetörte Fenyő Miklós halálhíre, ennek keretein belül osztott meg ritkán látott, közös fotókat a magyarországi rock'n'roll királyával. Legendásan hosszantartó és bensőséges barátságot ápoltak egymással. Szandi mindig is nagy rajongással és második apjaként tekintett az énekesre, ami a közzétett fotókon is egyértelműen látszik.

Nincsenek szavak, csak a mérhetetlen fájdalom, amit érzek. Potyognak a könnyeim és nem akarom elhinni… Drága Miklós bátyám! Soha nem fogom elfelejteni, mennyi mindent köszönhetek Neked! Különleges voltál és különb mindenkinél. A legzseniálisabb… Hálás vagyok azért, hogy a sors összesodort minket, megváltoztattad az életemet. Köszönöm, hogy második Apámként tekinthettem Rád! Hiányozni fog minden pillanat amit együtt éltünk meg, a hajnalig tartó beszélgetéseink és az az érzés amit csak mi tudunk, amikor a színpadon egymás kezét fogva énekeltünk. Fájó szívvel és örök szeretettel gondolok Rád A Te Madárkád

- írta szívszorító sorait az énekesnő.

Szandi legújabb Instagram bejegyzése Fenyő Miklós megemlékezéséről az alábbiakban megtekinthető!