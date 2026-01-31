RETRO RÁDIÓ

"Potyognak a könnyeim és nem akarom elhinni… " - Szandi megtörten emlékezett meg Fenyő Miklósról

A rajongókkal együtt a magyar hírességek is gyászolnak. Ritkán látott fotókkal idézte fel legendás barátságát Fenyő Miklóssal az énekesnő.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.31. 15:15
Fenyő Miklós Szandi gyász

Országszerte gyászol a magyar könnyűzene és a rajongókkal együtt a magyar hírességek is, hiszen a legendás magyar rock'n'roll énekes, Fenyő Miklós 78 évesen elhunyt.  A halálhírére többen összetörtek többek között Szandi is, aki évtizedeken át tartó barátságot ápolt Miklóssal.

alt=Fenyő Miklós és Szandi egy színpadon
Szandi évtizedeken át tartó, töretlen barátságot ápolt Fenyő Miklóssal / Fotó: Sipeki Péter / Bors

Fenyő Miklós emlékét rendhagyó fotókkal őrzi az énekesnő

 A 49 éves énekesnőt is láthatóan teljesen összetörte Fenyő Miklós halálhíre, ennek keretein belül osztott meg ritkán látott, közös fotókat a magyarországi rock'n'roll királyával. Legendásan hosszantartó és bensőséges barátságot ápoltak egymással. Szandi mindig is nagy rajongással és második apjaként tekintett az énekesre, ami a közzétett fotókon is egyértelműen látszik.

Nincsenek szavak, csak a mérhetetlen fájdalom, amit érzek. Potyognak a könnyeim és nem akarom elhinni… 

Drága Miklós bátyám! 

Soha nem fogom elfelejteni, mennyi mindent köszönhetek Neked! Különleges voltál és különb mindenkinél. A legzseniálisabb… Hálás vagyok azért, hogy a sors összesodort minket, megváltoztattad az életemet. Köszönöm, hogy második Apámként tekinthettem Rád! Hiányozni fog minden pillanat amit együtt éltünk meg, a hajnalig tartó beszélgetéseink és az az érzés amit csak mi tudunk, amikor a színpadon egymás kezét fogva énekeltünk. Fájó szívvel és örök szeretettel gondolok Rád

 A Te Madárkád

- írta szívszorító sorait az énekesnő.

Szandi legújabb Instagram bejegyzése Fenyő Miklós megemlékezéséről az alábbiakban megtekinthető!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
