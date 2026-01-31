Köztudott, hogy az aranytorkú énekesnő, Szandi nagyon fiatalon ismerte meg élete szerelmét, Bogdán Csabát, ami hatalmas sajtó visszhangot kapott a megismerkedésük elején, hiszen az énekesnő akkor még kiskorú volt, míg Csaba felnőtt férfi. A 16 évnyi korkülönbség ellenére mai napig töretlen a szerelmük és a rajongásuk egymás iránt.

Szandi és Bogdán Csaba szerelme mai napig példaértékű és legendás / Fotó: Szabolcs László

Szandi számára nem volt könnyű elfogadtatni a kapcsolatot a környezetével

Az energikus énekesnő nemrég közzétett Instagram bejegyzéssel emlékezett meg kapcsolatuk legmeghatározóbb pillanatairól, kiemelve azt is, hogy ez a nap igazán különleges számukra, hiszen 31 évvel ezelőtt ezen a napon költözött az énekesnő a Csabához.

Ma 31 éve, vagyis 11315 napja, hogy odaköltöztem Csabihoz és megkezdtük a közös életünket. Az elejétől kezdve éreztem, hogy Isten által összekötött kapocs ami köztünk van. Ilyenkor eszünkbe jut, mennyi mindent éltünk meg együtt és az is, hogy mindig kitartottunk egymás mellett, akkor is amikor nem volt könnyű. Az, hogy mi vagyunk egymásnak, akkora kincs, amiért nem győzök elég hálás lenni. Adja a jó Isten, hogy még sok évünk legyen ilyen boldogságban, egészségben, szeretetben gyermekeinkkel együtt!

- írta nosztalgikus sorait az énekesnő a közösségi oldalán.

