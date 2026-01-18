Szandi férje mindenkit meglepett: „Drága feleségemnél csak egy régebbi hűséges társam van”

Meglepő bejegyzéssel jelentkezett Szandi férje, a Facebook-oldalán. Ezt írta Bogdán Csaba: „Drága feleségemnél csak egy régebbi hűséges társam van. Ő az L6-os Gibson gitárom. 1988-ban lett az enyém, akkor volt 10 éves. Az elődje az Emelet turné során sajnos darabokra tört egy balesetben. Azt még Fischer Lacitól vettem 1981-ben, amivel a legendás Korál dalokat játszotta anno. A gitár ma lett 48 éves! (Ezt a gyári szám alapján tudtam beazonosítani.) Ez a hangszer hozzám nőtt ezalatt a 38 év alatt. Olyanok vagyunk, «mint a borsó meg a héja» és ez már így is marad.”

Szandi férje hosszabb ideje ápol kapcsolatot a szeretett gitárjával, mint a feleségével (Fotó: Szabolcs László)

Nyílt titok, hogy az 1976. július 7-én született énekesnő 16 évesen, azaz 1992-ben ismerte meg későbbi férjét, Bogdán Csabát, aki akkor már négy éve birtokolta szeretett L6-os Gibson gitárját. S ahogy az egyik, Csaba által megosztott fotó is mutatja: nem csak a stúdióban, de a színpadon is működött az „édes hármas”, azaz Szandi, Bogdán Csaba és a szeretett L6-os Gibson.



