Tóth Szabi: „Ha drágul az üzemanyag, az húz magával minden mást is”

Az ismert előadó nem rejti véka alá markáns véleményét, ha a szomszédunkban négy éve dúló háború kerül szóba. Tóth Szabi szerint Ukrajna ellenünk irányuló, egyértelmű provokációja nem más, mint politikai nyomásgyakorlás, aminek a hatásai drágulásként jelentkezhetnek rövidesen.

Tóth szabi szerint is vakvágányon van Ukrajna Fotó: YouTube

Tóth Szabi: „Egy olyan klub tagját vegzálják ezzel, amely »klubhoz« tartozni szeretnének”

„Őszintén mondom, hogy rohadtul sajnálatos, hogy a szomszédunkban immár négy teljes éve dúl a háború. Ugyanakkor továbbra is azt gondolom, hogy Magyarországnak ehhez semmi, de semmi köze nincs. Azt is értem, hogy az ukránok kétségbeesésükből kifolyólag nyitnak egy kétfrontos történetet azzal, hogy beleállnak a zsaroló politikába.”

Vagyis, ha nem kapják meg azt, amit szeretnének, blokkolják a Barátság kőolajvezetéken hozzánk érkező olaj útját.

„Teszik mindezt úgy, hogy egy-egy olyan klub tagját vegzálják ezzel, amely »klubhoz« tartozni szeretnének. Nem gondolom, hogy ez egy jó taktika lenne a részükről” – kezdte a Borsnak Tóth Szabi, aki bízik abban, hogy a magyar kormány továbbra is higgadtan kezeli a nyílt támadást.

„Ezt a helyzetet, csak higgadt döntésekkel lehet kezelni, hiszen az ukránok ezzel egy nagyon kiélezett helyzetet teremtettek. Magyarország kormánya a száraz tényekre, a szerződésekben lefektetett megállapodásokra hivatkozik és pontosan ez a helyes lépés” – tette hozzá a zenész-előadó.

Tóth Szabi figyelmeztet, ha az ukránok nem hagynak fel a szabotázsakcióval, drágulás jöhet

Fotó: Sugarloaf/Facebook

„Ha drágul az üzemanyag, az húz magával minden mást is”

Tóth Szabi ugyanakkor biztos benne, hogy Ukrajna számára nem járható út az, amire léptek, hiszen mint mondja, egy uniós és NATO-tagállammal szemben nem éppen szerencsés az a fellépés, amivel operálnak.

Pacifista, idealista emberként nincs igazi válaszom arra, hogy ebben a helyzetben Magyarországnak mire kell készülnie.

„Minden esetre lehetett már hallani ukrán katonai vezetőktől olyan véleményeket, hogy ide és Szlovákiába is el kell menniük, hogy maguk nyissák meg a dízelolaj- és áramszállítás rendszereit. Ez akkor azt jelentené, hogy megtámadnak egy vagy két NATO-országot? Ezt szerintem még ők sem gondolhatják komolyan” – mondta Tóth Szabi, aki azzal is tisztában van, hogy mi lehet az ukrán olajblokkolás ára, amit nekünk magyaroknak kell majd megfizetnünk, ha nem rendeződik a helyzet.