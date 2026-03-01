Kiderült a családi titok: II. Erzsébet vicces becenevet kapott Vilmos hercegtől
A királynő és a jövőbeli király szoros kapcsolatot alakítottak ki. Vilmos herceg véletlenül adta a furcsa becenevet a királynőnek.
Vilmos herceg és a néhai II. Erzsébet királynő kapcsolata már a herceg gyerekkorában is közeli volt, olyannyira, hogy Vilmos vicces becenevet adott a nagymamájának. Kapcsolatuk mély szereteten és kölcsönös tiszteleten alapult, és míg a világ a trónörököst látta Vilmosban, addig ő otthon egyszerűen csak II. Erzsébet unokája volt.
Vilmos herceg akaratán kívül becézte a néhai királynőt
Károly király, az akkori walesi herceg és Diana, walesi hercegné legidősebb fiaként, a királyi életmód nyomása és szülei házasságának kihívásai közepette II. Erzsébet királynő állandó és megnyugtató jelenlétet biztosított Vilmosnak. Erre tökéletes példa az az eset, amikor a fiatal unoka egyszer összezavarta a Buckingham-palota egyik vendégét azzal, hogy elesését követően azt kiabálta:
Gary! Gary!
Amikor a vendég megkérdezte: „Ki az a Gary?”, a királynő sietve odament, hogy felsegítse, majd megmagyarázta a helyzetet: „Ó, én vagyok Gary. Még nem tanulta meg, hogy „nagymamát (granny) mondjon” – írja a Hello! magazin. Annak ellenére, hogy még évtizedek választották el uralkodói szerepétől, Erzsébet királynő mindent megtett annak érdekében, hogy segítsen Vilmosnak szembenézni azokkal a terhekkel, amelyek majd jövőbeli királyként várnak rá.
Lehetőségem volt felfedezni, megérteni és kissé alakítani is a saját utamat. Nagyon nagyra értékelem és becsülöm ezt a védelmet
– árulta el egyszer a Sky dokumentumfilmben.
Harry herceg is kitért a királynővel való kapcsolatára a 2016-os Elizabeth at 90: A Family Tribute című dokumentumfilmben. Azt mondta:
Hatalmas tiszteletet érzek a főnököm iránt, és mindig is a főnökömnek tekintettem, de egyben nagymamának is.
II. Erzsébet mély bizalommal volt unokája felé
A brit történelem leghosszabb ideig uralkodó monarchájaként II. Erzsébet királynőnél jobban nem sokan értették a koronával járó terheket, Vilmos herceggel való kapcsolata pedig az idő előrehaladtával mentori viszonnyá fejlődött.
Későbbi éveiben Vilmos egyre jelentősebb szerepet vállalt a királyi családon belül, támogatva nagymamáját a fontos eseményeken, és, ha szükség volt rá, helyettesítette is a néhai királynőt. Ez a fokozatos átmenet nemcsak alkotmányos szükségszerűséget tükrözött, hanem a királynő Vilmosba vetett bizalmát is.
Miután II. Erzsébet 2022 szeptemberében Balmoralban elhunyt, és Károly király trónra lépett, Vilmosból walesi herceg lett, közelebb kerülve ahhoz a szerephez, amelyre nagyanyja már évekkel korábban elkezdte felkészíteni – olvasható az Express cikkében.
