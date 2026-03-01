Kiderült a családi titok: II. Erzsébet vicces becenevet kapott Vilmos hercegtől

Vilmos herceg és a néhai II. Erzsébet királynő kapcsolata már a herceg gyerekkorában is közeli volt, olyannyira, hogy Vilmos vicces becenevet adott a nagymamájának. Kapcsolatuk mély szereteten és kölcsönös tiszteleten alapult, és míg a világ a trónörököst látta Vilmosban, addig ő otthon egyszerűen csak II. Erzsébet unokája volt.

II. Erzsébet királynő már egészen fiatal korában felkészítette Vilmos herceget királyi teendőire

Fotó: WPA Pool

Vilmos herceg akaratán kívül becézte a néhai királynőt

Károly király, az akkori walesi herceg és Diana, walesi hercegné legidősebb fiaként, a királyi életmód nyomása és szülei házasságának kihívásai közepette II. Erzsébet királynő állandó és megnyugtató jelenlétet biztosított Vilmosnak. Erre tökéletes példa az az eset, amikor a fiatal unoka egyszer összezavarta a Buckingham-palota egyik vendégét azzal, hogy elesését követően azt kiabálta:

Gary! Gary!

Amikor a vendég megkérdezte: „Ki az a Gary?”, a királynő sietve odament, hogy felsegítse, majd megmagyarázta a helyzetet: „Ó, én vagyok Gary. Még nem tanulta meg, hogy „nagymamát (granny) mondjon” – írja a Hello! magazin. Annak ellenére, hogy még évtizedek választották el uralkodói szerepétől, Erzsébet királynő mindent megtett annak érdekében, hogy segítsen Vilmosnak szembenézni azokkal a terhekkel, amelyek majd jövőbeli királyként várnak rá.

Lehetőségem volt felfedezni, megérteni és kissé alakítani is a saját utamat. Nagyon nagyra értékelem és becsülöm ezt a védelmet

– árulta el egyszer a Sky dokumentumfilmben.

Harry herceg is kitért a királynővel való kapcsolatára a 2016-os Elizabeth at 90: A Family Tribute című dokumentumfilmben. Azt mondta:

Hatalmas tiszteletet érzek a főnököm iránt, és mindig is a főnökömnek tekintettem, de egyben nagymamának is.

Queen Elizabeth II and Prince William, Duke of Cambridge greet the President of Germany Frank-Walter Steinmeier and his wife Elke Budenbender outside the Grand Entrance before a private lunch at Buckingham Palace on the 28th November 2017 in London. pic.twitter.com/fNnIPP19Eu — BRF: Portraits (@MelanieKR65) February 12, 2026

II. Erzsébet mély bizalommal volt unokája felé

A brit történelem leghosszabb ideig uralkodó monarchájaként II. Erzsébet királynőnél jobban nem sokan értették a koronával járó terheket, Vilmos herceggel való kapcsolata pedig az idő előrehaladtával mentori viszonnyá fejlődött.

Későbbi éveiben Vilmos egyre jelentősebb szerepet vállalt a királyi családon belül, támogatva nagymamáját a fontos eseményeken, és, ha szükség volt rá, helyettesítette is a néhai királynőt. Ez a fokozatos átmenet nemcsak alkotmányos szükségszerűséget tükrözött, hanem a királynő Vilmosba vetett bizalmát is.