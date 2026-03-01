RETRO RÁDIÓ

Kiderült a családi titok: II. Erzsébet vicces becenevet kapott Vilmos hercegtől

A királynő és a jövőbeli király szoros kapcsolatot alakítottak ki. Vilmos herceg véletlenül adta a furcsa becenevet a királynőnek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 11:30
Módosítva: 2026.03.01. 13:09
II. Erzsébet királynő brit királyi család Vilmos herceg

Vilmos herceg és a néhai II. Erzsébet királynő kapcsolata már a herceg gyerekkorában is közeli volt, olyannyira, hogy Vilmos vicces becenevet adott a nagymamájának. Kapcsolatuk mély szereteten és kölcsönös tiszteleten alapult, és míg a világ a trónörököst látta Vilmosban, addig ő otthon egyszerűen csak II. Erzsébet unokája volt. 

II. Erzsébet királynő már egészen fiatal korában felkészítette Vilmos herceget a királyi teendőire
II. Erzsébet királynő már egészen fiatal korában felkészítette Vilmos herceget királyi teendőire
Fotó: WPA Pool

Vilmos herceg akaratán kívül becézte a néhai királynőt

Károly király, az akkori walesi herceg és Diana, walesi hercegné legidősebb fiaként, a királyi életmód nyomása és szülei házasságának kihívásai közepette II. Erzsébet királynő állandó és megnyugtató jelenlétet biztosított Vilmosnak. Erre tökéletes példa az az eset, amikor a fiatal unoka egyszer összezavarta a Buckingham-palota egyik vendégét azzal, hogy elesését követően azt kiabálta: 

Gary! Gary!

Amikor a vendég megkérdezte: „Ki az a Gary?”, a királynő sietve odament, hogy felsegítse, majd megmagyarázta a helyzetet: „Ó, én vagyok Gary. Még nem tanulta meg, hogy „nagymamát (granny) mondjon” – írja a Hello! magazin. Annak ellenére, hogy még évtizedek választották el uralkodói szerepétől, Erzsébet királynő mindent megtett annak érdekében, hogy segítsen Vilmosnak szembenézni azokkal a terhekkel, amelyek majd jövőbeli királyként várnak rá.  

Lehetőségem volt felfedezni, megérteni és kissé alakítani is a saját utamat. Nagyon nagyra értékelem és becsülöm ezt a védelmet

– árulta el egyszer a Sky dokumentumfilmben. 

Harry herceg is kitért a királynővel való kapcsolatára a 2016-os Elizabeth at 90: A Family Tribute című dokumentumfilmben. Azt mondta:

Hatalmas tiszteletet érzek a főnököm iránt, és mindig is a főnökömnek tekintettem, de egyben nagymamának is.

II. Erzsébet mély bizalommal volt unokája felé

A brit történelem leghosszabb ideig uralkodó monarchájaként II. Erzsébet királynőnél jobban nem sokan értették a koronával járó terheket, Vilmos herceggel való kapcsolata pedig az idő előrehaladtával mentori viszonnyá fejlődött

Későbbi éveiben Vilmos egyre jelentősebb szerepet vállalt a királyi családon belül, támogatva nagymamáját a fontos eseményeken, és, ha szükség volt rá, helyettesítette is a néhai királynőt. Ez a fokozatos átmenet nemcsak alkotmányos szükségszerűséget tükrözött, hanem a királynő Vilmosba vetett bizalmát is. 

Miután II. Erzsébet 2022 szeptemberében Balmoralban elhunyt, és Károly király trónra lépett, Vilmosból walesi herceg lett, közelebb kerülve ahhoz a szerephez, amelyre nagyanyja már évekkel korábban elkezdte felkészíteni – olvasható az Express cikkében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu