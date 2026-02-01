RETRO RÁDIÓ

Harcos dada vigyáz Katalin és Vilmos gyerekeire

A walesi hercegi pár gyermekeinek dadája önvédelmi kurzusra járt, és egyéb kulcsfontosságú készségekkel is bír. A királyi család, és főleg Katalinék nem tudnának meglenni nélküle, noha György, Sarolta és Lajos már iskolába jár.

Szerző: Metropol
2026.02.01.
királyi család katalin hercegné dada Vilmos herceg

A híres norlandi dadusok nem esernyőkön lebegnek le az égből: modern Mary Poppinsként önmagukban is varázslatosak! Egy alapos képzés után abszolút felkészültek a szerepük magas követelményeire, nem véletlen, hogy a királyi család is közülük válogat. Nincs szükségük varázsszőnyegre, csak a Norland College-ra, ahol képzést kapnak gyermeknevelésből.

A királyi család dadája
A hercegi dada nem mindennapi segítség a gyerekek körül, a királyi család csak a legjobbak közül választ  (Fotó: Max Mumby/Indigo/Hot magazin!/Getty images)

A királyi család dadusa nem csak vigyáz a gyerekekre

„A spanyol származású Maria Teresa Turrion Borrallo, aki György egyéves korától, azaz 2014 óta dolgozik Vilmos hercegéknél, számos feladatot lát el, a gyermekek gondozásától a házi feladataik ellenőrzésén át az ételeik elkészítéséig – árulta el a Hello!-nak Louenna Hood, egy másik norlandi dada.

Maria a norlandi táplálkozási szabályok szerint eteti a tizenkét éves Györgyöt, a tízéves Saroltát és a hétesztendős Lajost, hogy ne váljanak válogatóssá.

Maria kulcsszerepet játszik a gyerekek spanyol nyelvtanulásában is. Nem meglepő, hogy ez prioritás Vilmos és Katalin számára, mivel a herceg jártas a franciában, a walesiben, a spanyolban, a németben, a gaelben és a szuahéliben, míg a hercegné kitűnően beszél franciául és olaszul.

Katalin és Vilmos gyerekei bölcsis korukra már spanyolul számoltak

György és a testvérei a jövőben a világ minden tájáról érkező emberekkel találkoznak majd, ezért a szüleik szeretnék, ha több nyelven beszélnének

– magyarázta Danielle Stacey királyi tudósító. „A spanyolban sokat segít az, hogy Maria naponta gyakorolja velük. Mire bölcsődések lettek, már tudtak spanyolul számolni!”

Hot feltöltés Királyi csemeték: A gyerekek dadája varázslatot visz az otthonukba
Katalin és Vilmos gyerekei komoly elvek szerint készülnek a feladataikra (Fotó: Hot magazin!/profimedia)

Az is kulcsfontosságú, hogy mindegyik gyerek laktató reggelit kapjon és mindennap a megfelelő egyenruhába öltözzön. Maria feladata a házi feladatok ellenőrzése és a tanultak kikérdezése is, és neki kell megszerveznie a különböző időpontok logisztikáját a tanórán kívüli sport- és klubfoglalkozások miatt, illetve a gyerekek iskolába szállítását oda-vissza. Igaz, az utóbbit a hercegi pár szívesen vállalja.

„Maria néha besegít, de ha lehet, Vilmos vagy én megyünk a gyerekekért, mert ők ezt kifejezetten igénylik” – vallotta be korábban Katalin.

„A tökéletes bébiszitter az, aki támogatja a családot a mindennapokban” – tette hozzá Louenna Hood. „Nélküle egyes családok nagyon nehéznek találnák a logisztikát.”

Vagyis a mai dadusok modern Mary Poppinsként mégiscsak visznek egy kis varázslatot a családi otthonokba, így Vilmosékéba is!

Kitüntetett személy

A hercegi pár nemrég hivatalosan is díjazta a dajka kemény munkáját. Maria szerepelt az újévi kitüntetettek listáján: a királyi Viktória-érem ezüst fokozatával tüntették ki.

 

