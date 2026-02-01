Harcos dada vigyáz Katalin és Vilmos gyerekeire
A walesi hercegi pár gyermekeinek dadája önvédelmi kurzusra járt, és egyéb kulcsfontosságú készségekkel is bír. A királyi család, és főleg Katalinék nem tudnának meglenni nélküle, noha György, Sarolta és Lajos már iskolába jár.
A híres norlandi dadusok nem esernyőkön lebegnek le az égből: modern Mary Poppinsként önmagukban is varázslatosak! Egy alapos képzés után abszolút felkészültek a szerepük magas követelményeire, nem véletlen, hogy a királyi család is közülük válogat. Nincs szükségük varázsszőnyegre, csak a Norland College-ra, ahol képzést kapnak gyermeknevelésből.
A királyi család dadusa nem csak vigyáz a gyerekekre
„A spanyol származású Maria Teresa Turrion Borrallo, aki György egyéves korától, azaz 2014 óta dolgozik Vilmos hercegéknél, számos feladatot lát el, a gyermekek gondozásától a házi feladataik ellenőrzésén át az ételeik elkészítéséig” – árulta el a Hello!-nak Louenna Hood, egy másik norlandi dada.
Maria a norlandi táplálkozási szabályok szerint eteti a tizenkét éves Györgyöt, a tízéves Saroltát és a hétesztendős Lajost, hogy ne váljanak válogatóssá.
Maria kulcsszerepet játszik a gyerekek spanyol nyelvtanulásában is. Nem meglepő, hogy ez prioritás Vilmos és Katalin számára, mivel a herceg jártas a franciában, a walesiben, a spanyolban, a németben, a gaelben és a szuahéliben, míg a hercegné kitűnően beszél franciául és olaszul.
Katalin és Vilmos gyerekei bölcsis korukra már spanyolul számoltak
György és a testvérei a jövőben a világ minden tájáról érkező emberekkel találkoznak majd, ezért a szüleik szeretnék, ha több nyelven beszélnének
– magyarázta Danielle Stacey királyi tudósító. „A spanyolban sokat segít az, hogy Maria naponta gyakorolja velük. Mire bölcsődések lettek, már tudtak spanyolul számolni!”
Az is kulcsfontosságú, hogy mindegyik gyerek laktató reggelit kapjon és mindennap a megfelelő egyenruhába öltözzön. Maria feladata a házi feladatok ellenőrzése és a tanultak kikérdezése is, és neki kell megszerveznie a különböző időpontok logisztikáját a tanórán kívüli sport- és klubfoglalkozások miatt, illetve a gyerekek iskolába szállítását oda-vissza. Igaz, az utóbbit a hercegi pár szívesen vállalja.
„Maria néha besegít, de ha lehet, Vilmos vagy én megyünk a gyerekekért, mert ők ezt kifejezetten igénylik” – vallotta be korábban Katalin.
„A tökéletes bébiszitter az, aki támogatja a családot a mindennapokban” – tette hozzá Louenna Hood. „Nélküle egyes családok nagyon nehéznek találnák a logisztikát.”
Vagyis a mai dadusok modern Mary Poppinsként mégiscsak visznek egy kis varázslatot a családi otthonokba, így Vilmosékéba is!
Kitüntetett személy
A hercegi pár nemrég hivatalosan is díjazta a dajka kemény munkáját. Maria szerepelt az újévi kitüntetettek listáján: a királyi Viktória-érem ezüst fokozatával tüntették ki.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre