Proksa Szandra Zelenszkijről: „Édesanyaként is ijesztő, hogy ilyen világban élünk”

Ma rendezik meg a valaha volt legnagyobb Békemenetet Budapesten, ahol több ismert közéleti szereplő, énekes és műsorvezető is feltűnik. Proksa Szandra a Borsnak arról beszélt, miért tartja különösen fontosnak a mai Békemenetet és az április 12-ei választást.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 10:55
Békemenet Zelenszkij Proksa Szandra

Március 15-én ismét megrendezik a Békemenetet, amely minden eddiginél nagyobb lesz. A rendezvényre ezúttal is rengeteg résztvevőt várnak, és több ismert közéleti szereplő, énekes és műsorvezető is csatlakozik a demonstrációhoz. A Bors a rendezvény előtt Proksa Szandrát csípte el, aki elárulta, miért tartja fontosnak, hogy részt vegyen a felvonuláson.

Proksa Szandra a Békemeneten
Fotó: Bors

A béke miatt vagyok itt, ahogy a Békemenet nevében is benne van. Ez a tizenkettedik Békemenet, és azt gondolom, hogy a mai Békemenet lesz a valaha volt legnagyobb, és a mai Békemenetnek van a legnagyobb tétje 

– mondta a Borsnak.

Proksa Szandra Zelenszkijről: "Elképedve fogadtam ezeket a híreket"

A beszélgetés során szóba került az is, hogy nemrég Volodimir Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort, ami sokakban aggodalmat keltett.

„Elképedve fogadtam ezeket a híreket, ijesztő. Azt gondolom, hogy édesanyaként, családanyaként is ijesztő, hogy ilyen világban élünk, és ilyen szomszédaink vannak, és ilyen világban kell a fiaimat felnevelni. Én személyesen mindent megteszek azért, hogy a béke mellett tegyem le a voksom, mert a saját gyermekeim jövője a cél. Ez pedig mindennél fontosabb számomra.”

Proksa Szandra szerint Zelenszkij azért támogatja Magyar Pétert, mert a Tisza Párt elnöke könnyen irányítható.

"Nyilván azt támogatja, akit a legkönnyebb vezetni. Magyar Péter egy olyan politikai személy, akit nagyon könnyen lehet vezetni. Ő igazából egy báb, egy végrehajtó szerepet vállalna ebben az egész dologban, de reméljük, hogy nem fog végrehajtani, hanem ő inkább egy gyors és rövid rémálom, ami gyorsan elmúlik az életünkből."

A Békemenet mellett az idei választás is fontos

A műsorvezető szerint a mostani választáson különösen fontos, hogy minél többen éljenek a szavazati jogukkal.

„Nagyon fontos, hogy mindenki elmenjen szavazni, hiszen itt most tényleg a békéről van szó. Le kell tennünk a voksunkat a béke és a háborúellenes gondolkodás mellett. A fiataloknak és mindenkinek azt tanácsolom, hogy olvassanak utána a dolgoknak, és tájékozódjanak, és ennek megfelelően tegyék le a voksukat. Bízom benne, hogy egyre többen fognak elmenni a fiatalok közül is szavazni, és leteszik a voksukat a Fidesz mellett.”

Békemenet A dosszié további cikkei
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu