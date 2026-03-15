Proksa Szandra Zelenszkijről: „Édesanyaként is ijesztő, hogy ilyen világban élünk”
Ma rendezik meg a valaha volt legnagyobb Békemenetet Budapesten, ahol több ismert közéleti szereplő, énekes és műsorvezető is feltűnik. Proksa Szandra a Borsnak arról beszélt, miért tartja különösen fontosnak a mai Békemenetet és az április 12-ei választást.
Március 15-én ismét megrendezik a Békemenetet, amely minden eddiginél nagyobb lesz. A rendezvényre ezúttal is rengeteg résztvevőt várnak, és több ismert közéleti szereplő, énekes és műsorvezető is csatlakozik a demonstrációhoz. A Bors a rendezvény előtt Proksa Szandrát csípte el, aki elárulta, miért tartja fontosnak, hogy részt vegyen a felvonuláson.
A béke miatt vagyok itt, ahogy a Békemenet nevében is benne van. Ez a tizenkettedik Békemenet, és azt gondolom, hogy a mai Békemenet lesz a valaha volt legnagyobb, és a mai Békemenetnek van a legnagyobb tétje
– mondta a Borsnak.
Proksa Szandra Zelenszkijről: "Elképedve fogadtam ezeket a híreket"
A beszélgetés során szóba került az is, hogy nemrég Volodimir Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort, ami sokakban aggodalmat keltett.
„Elképedve fogadtam ezeket a híreket, ijesztő. Azt gondolom, hogy édesanyaként, családanyaként is ijesztő, hogy ilyen világban élünk, és ilyen szomszédaink vannak, és ilyen világban kell a fiaimat felnevelni. Én személyesen mindent megteszek azért, hogy a béke mellett tegyem le a voksom, mert a saját gyermekeim jövője a cél. Ez pedig mindennél fontosabb számomra.”
Proksa Szandra szerint Zelenszkij azért támogatja Magyar Pétert, mert a Tisza Párt elnöke könnyen irányítható.
"Nyilván azt támogatja, akit a legkönnyebb vezetni. Magyar Péter egy olyan politikai személy, akit nagyon könnyen lehet vezetni. Ő igazából egy báb, egy végrehajtó szerepet vállalna ebben az egész dologban, de reméljük, hogy nem fog végrehajtani, hanem ő inkább egy gyors és rövid rémálom, ami gyorsan elmúlik az életünkből."
A Békemenet mellett az idei választás is fontos
A műsorvezető szerint a mostani választáson különösen fontos, hogy minél többen éljenek a szavazati jogukkal.
„Nagyon fontos, hogy mindenki elmenjen szavazni, hiszen itt most tényleg a békéről van szó. Le kell tennünk a voksunkat a béke és a háborúellenes gondolkodás mellett. A fiataloknak és mindenkinek azt tanácsolom, hogy olvassanak utána a dolgoknak, és tájékozódjanak, és ennek megfelelően tegyék le a voksukat. Bízom benne, hogy egyre többen fognak elmenni a fiatalok közül is szavazni, és leteszik a voksukat a Fidesz mellett.”
- Óriási tömeg özönlötte el a fővárost, elindult a Békemenet - Fotók
- Tessely Zoltán a Békemenetről üzent: „Mi nyugodt szívvel fogunk a tükörbe nézni, de ők mit fognak csinálni?”
- Különleges magyar viseletek a Békemeneten! Múlt, jelen és jövő a népi és a patrióta öltözékben is összeér
- A fantasztikus EL-siker után már a Békemeneten vonul a Fradi sztárja
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre