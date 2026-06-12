RETRO RÁDIÓ

Akkora aszteroida közeledik, mint a MOL Campus

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Megállíthatatlan! Ezeket az adatokat közölte a NASA az aszteroida kapcsán.

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Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.06.12. 19:30
NASA aszteroida Föld

Egy 143 méter magas objektum közeledik – az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának tájékoztatása szerint. Vagyis, a NASA adatbázisában 530520 (2011 LT17) azonosítóval ellátott aszteroida akkor, mint a MOL Campus! Ráadásul 2026. június 12-én, pénteken halad majd el a Föld mellett! Hogy milyen távolságra? Máris eláruljuk!

143 méteres aszteroida halad el a Föld közelében pénteken
143 méteres aszteroida halad el a Föld közelében pénteken (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

24-szer közelebb lesz hozzánk ez az aszteroida, mint a Nap

A 530520 (2011 LT17) azonosítójú, 143 méter nagy aszteroida 6,16 millió kilométerre halad el  akék bolygó mellett ezen a pébnteken. Bár a táv földi mércével óriásinak tűnhet, az űrben közel sem olyan nagy. Sőt! Elég csak belegondolni, hogy a Napnál 24-szer közelebb lesz az otthonunkhoz!

 

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