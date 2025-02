5+1 kilátóhely, ahonnan gyönyörű arcát mutatja Budapest - képgaléria

A legismertebb kilátóhely Budapesten a Gellért-hegy és a Halászbástya, valamint a Duna-part. De nem csak ezekről a közismert helyekről nyílik csodás kilátás! Most olyan, kevésbé ismert kilátóhelyeket mutatunk, ahonnan egyedi panoráma tárul elénk. Érdemes ezeket felkeresni tiszta időben, a saját fővárosunkban is lehetünk turisták!

Kilátóhelyek, amik kevésbé ismertek Fotó: Máté Krisztián/Metropol

1. A Mária Magdolna templom tornya a középkori Budapest egyik szimbóluma

A Mária-torony az egyetlen középkorból fennmaradt torony Budán, ami átvészelte az évszázadok során a rombolásokat, ostromokat, bontásokat és újjáépítéseket.

A Mária Magdolna templom átvészelte a történelem viharait Fotó: Máté Krisztián/Metropol

Az egyik legismertebb templomunk, de a tornyát és onnan a kilátást kevesen fedezték még fel. Az előcsarnokból gazdagon tagozott, magas, késő gótikus kapun keresztül néhány lépcső vezet a mélyebben fekvő toronyaljba, amelyet csillagboltozat fed. Innen kétoldalt kisebb ajtók nyílnak a rekonstruált oldalkápolnákba, ahonnan üvegfal zárja el az egykori templomteret, ami ma romkert. Innen egy kisebb ajtón keresztül az emeletekre juthatunk fel, a helyreállított csigalépcsőtornyon keresztül. Megmászva a lépcsőket, a legfelső emeletről páratlan körpanoráma élvezhető.

2. A Budavári palota erkélyéről királyi kilátás tárul elénk

A hidakat és a Parlamentet is szokatlan perspektívából lehet fotózni a Budavári Palota erkélyéről. Lentről szinte mindenki látta már a zöld kupolát, de a kilátás onnan kevésbé ismert. Nemcsak azért különleges, mert a lábunk elé terül innen nézve egész Budapest, hanem azért is, mert onnan nézzük a várost, ahonnan egykor Nagy Lajos vagy Mátyás király is nézhette.

Kilátás a Budavári Palota erkélyéről - érdemes fotózni Fotó: Metropol

3. Az ikonikus Főplébánia-templom kilátóhelyként kevéssé ismert

Bár a templom maga közismert, nem sokan szoktak felmenni a tornyába, pedig a Belvárosra és a Dunára is rá lehet látni innen. A toronykilátóba belépőjegyet kell váltani.

Kilátás az Erzsébet-híd melletti Főplébánia templomból. Fotó: Metropol

A déli toronykilátóból láthatjuk a Kossuth Lajos utcát, a Szabad sajtó utat, a Duna folyamot, az Erzsébet-hidat, a Gellért-hegyet, Szent Gellért püspök emlékművét, a Szabadság szobrot, a Citadellát, a Rudas fürdőt. A Liszt Ferenc toronyból pedig láthatjuk a Várkert Bazárt, a Budai Várhegyet, a Mátyás templomot. Érdekes, hogy a téli és tavaszi időszakban a Lánchíd budai hídfője is kivehető. De látni még a Március 15. teret, a Petőfi teret és a Piarista épülettömböt is. A két torony közötti átjárás a második kilátószinten, egy kényelmes és biztonságos sétányon keresztül lehetséges.