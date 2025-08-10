Sokan nem is gondolnák: a meleg is befolyásolja a stressz-szintünket, mutatjuk hogyan

Ebben a cikkben bemutatjuk, mi miatt van ez így. De azt is megtudhatod, hogyan védekezz ellene.
Sokunknak biztosan ismerős az az érzés, amikor a nap során a szokásosnál ingerültebbek vagyunk, de nem tudjuk mitől. Ez nagyon bosszantó különösen a nagy melegben, amikor haladna az ember.
A hőségben romlik az emberek frusztrációtoleranciája, azzal, hogy a túlságosan magas hőmérséklet stresszhelyzetet generál a szervezetünkben, melynek a harminc fölötti fokok nem feltétlenül ideálisak. Ahhoz, hogy ezzel meg tudjunk küzdeni, és fenn tudjuk tartani a testünk számára ideális hőháztartást, miközben tombol a kánikula, több energiára van szükségünk, ami testi-lelki szinten is nagyobb munka – írja a Fanny magazin. Hogyan győzhető le a kánikula hatása a szervezetre? Íme a legjobb módszerek ehhez!
Nem meglepő tehát, hogy ha valaki hosszabb időt tölt a tűző napokon, akkor idővel feszültebb lesz, és emiatt azt érzi, hogy nagyobb erőket kell megmozdítania ahhoz, hogy ne jöjjön ki a sodrából.
Ilyenkor a kognitív funkciók is romlanak, és mindezek együtt vezethetnek oda, hogy valaki az átlagosnál ingerültebbé válik
– magyarázza Sárga Noémi pszichológus, majd így folytatta:
„A test hőmérsékletének beszabályozása kimerültséghez, dekoncentrációhoz vezethet, ráadásul nem mindenki hűs beltéri környezetben dolgozik, és sokaknál otthon sincs klíma, így a pihenés és az alvás minősége is romolhat a nyári időszakban, kialvatlanul pedig még ingerlékenyebb, türelmetlenebb az ember. Ebben a mentális állapotban aztán minden hétköznapi tevékenység és helyzet, például a közlekedés, egy egyszerű sorban állás, és sok egyéb szociális szituáció válhat kényelmetlenné, akár elviselhetetlenné. Az ekkora mértékű frusztráltság könnyen átcsaphat agresszióba, még az olyan embereknél is, akik alapvetően nem vehemens természetűek.”
A pszichológiai elmélet szerint, ha a feszültség egy bizonyos szintet elér, akkor elkerülhetetlenül, hogy az agresszió formájában törjön a felszínre, de mindenesetre növeli annak valószínűségét. A kérdéssel John Dollard és munkatársai foglalkoztak először a 30-as években, a frusztráció-agresszió hipotézis fogalmának megalkotásával arra jutottak, hogy minden frusztráció valamilyen agresszív impulzust eredményez, és minden erőszakos megnyilvánulást frusztráció előz meg. Mivel a kijelentés nagyon erősnek tűnik, később más kutatók finomítottak ezen. Mint fogalmaztak: a frusztráció nem mindig jár együtt az agresszióval, de növeli annak kockázatát, főleg ha az érzés tehetetlenséggel, vagy olyan külső ingerekkel párosul, mint a zaj vagy akár ilyen a meleg is.
Azt, hogy valakinek „felforr-e az agyvize” vagy sem, azt sok minden meghatározhatja. Ez fakadhat az adott ember személyiségéből, azaz, hogy általában hogyan reagálunk egy-egy helyzetre, de azok a körülmények is befolyásolják (zaj, hőmérséklet, tömeg), melyekre szenzoros túltelítődéssel reagálunk a saját érzékenységünknek megfelelően. Mindezek a reakcióinkra, viselkedésünkre is hatást gyakorol.
A frusztrált energiák könnyen felerősödhetnek azoknál, akik kifejezetten nem bírják a hőséget. Ám azt is érdemes figyelembe venni, hogy egyáltalán nem mindegy, mivel töltjük a meleg napokat, hiszen más a vízparton, és más egy nagyvárosban létezni, ahol sok inger ér minket, olykor tömegekkel kell együtt mozognunk, rengeteg a zaj és a külső hatás, miközben azzal is küzdünk, hogy melegünk van, verejtékezünk. Ilyenkor a leghétköznapibb dolgok is zavaróak lehetnek, és érthető módon kevésbé érezhetjük jól magunkat, mert egyszerűen nem komfortosak
– emeli ki a szakértő, majd így folytatja:
„Ha pedig kényelmetlen körülmények között találjuk magunkat, az a viselkedésünket is jó eséllyel alakítani fogja, akár szélsőséges módon, aminek következtében nem tudjuk megőrizni a lelki stabilitásunkat, és agresszívan reagálunk. A nem komfortos szituációk gyakran még azokból is hoznak ki agresszív megnyilvánulásokat, akikre ez egyébként nem jellemző, hiszen alap emberi tulajdonság, hogy ha valamit nem érzünk kényelmesnek, védekező vagy támadó módon reagálunk, és másmilyenek leszünk, mint a megszokott helyzetekben.”
A hosszú ideig tartó meleg időjárás, nemcsak a fizikai, de a lelki és mentális állapotunkra is hatást gyakorol. Ennek ezek a leggyakoribb következményei:
Ilyenkor az első és legfontosabb dolog, hogy megfelelően hidratáljuk magunkat, és éljünk a legalapvetőbb hűtési praktikákkal. Ha lehet, ne a legnagyobb melegben menjünk ügyeket intézni, bevásárolni, valamint kerüljük a legforgalmasabb közlekedési csomópontokat is. Emellett érdemes pszichés szinten tudatosítani magunkban, hogy a kánikula valóban egy extrém időjárás, amikor szinte kivétel nélkül türelmetlenné válunk. Emiatt célszerű önmagunkkal és másokkal is megértőbbnek, empatikusabbnak lenni, mivel a többi ember sem azért ilyen, mert ellenszenves vagy rosszat akar nekünk, hanem az ő szervezetét is megviseli a meleg.
Ha az ember elkezd odafigyelni magára, felismeri az alapvető szükségleteit és érzelmi állapotait, akkor nagy eséllyel azt is észreveszi, amikor felgyűlik benne a feszültség és ingerlékennyé válik. Ekkor egy számára működő módon célszerű beavatkozni, és nem megvárni, míg agresszióba csap át a viselkedés
– emeli ki a pszichológus, majd így folytatja:
„Nagyon sok múlik azon, hogy képesek vagyunk-e befelé figyelni, monitorozni és szabályozni az érzéseinket, szükségleteinket, aktuális lelkiállapotunkat, és mindezek fényében cselekedni. Az esetek többségében vissza lehet fejteni egy-egy kellemetlen megnyilvánulás után az odáig vezető utat, ez pedig segíthet abban, hogy jobban megértsük magunkat, a kritikus pillanatban megálljt parancsoljunk a kitörni látszó agressziónak, és felismerjük, mire lenne valójában szükségünk.”
Végül ne felejtsük el, a kánikula miatti ingerültség, nem egyenlő azzal, amikor valaki mindig felhúz minket, függetlenül az időjárástól vagy bármilyen környezeti helyzettől. Fontos megérteni, bizonyos dolgokra van kontrollunk, míg másokra nincs. Ám, ha az ilyenfajta, külső tényezőket hibáztató viselkedés tartóssá válik, valamint gyakori konfliktusokat szül, akkor érdemes valamilyen módon segítséget kérni.
