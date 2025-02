Megdöbbentő felfedezés: titokzatos időkapszulát találtak a Hősök tere ikonikus szobrában - Képgaléria!

Amíg Zala György 120 éves ikonikus alkotása „gyógyul” a restaurátorok kezei között, képmása leköltözött a Földre. "Magyarország őrangyala. A Hősök tere Gábriel szobra" címmel látványos élménytér nyílt a Városliget Látogatóközpontban, ahová „földre szállt” Gábriel arkangyal szobrának az eredeti mérettel megegyező, 3D-s nyomtatóval készített másolata. Az érdeklődők most testközelből is szemügyre vehetik az egyébként 36 méter magasban látható alkotást, sőt közös képet is készíthetnek vele, amíg - várhatóan az év végén - visszatér a magasba, eredeti helyére az igazi Gábriel.

Gábriel arkangyal pontos mása most testközelben látogatható az ingyenes tárlaton Fotó: Fodor Erika

A "Magyarország őrangyala. A Hősök tere Gábriel szobra" című élménytérben az eredetivel egyező méretű hasonmás mellett a tárlatot látványos vetítések is színesítik, melyeken keresztül rendhagyó időutazáson vehetünk részt, ízelítőt kapva a főváros történelmének egy különösen izgalmas időszakából. Időkapszula az alapzatban!

Az időkapszula üvege sajnos összetört, így a benne lévő levél olvashatatlanná vált Fotó: Ladóczki Balázs

A kiállításon megtekinthető az a szenzációs felfedezés is, amire a Millennium Emlékmű oszlopfőjének restaurálása közben bukkantak a szakemberek: a szobor alapzatában ugyanis egy időkapszulát találtak. Az oszlopfő legfelső kőeleme alatti kibetonozásban, két lehorgonyzó vas között egy borosüveget rejtettek el 120 évvel ezelőtt, amelyben egy összehengerelt papírdarab és nyolc korabeli pénzérme kapott helyet.

Az időkapszulában lévő pénzérmék így is történelmi értéket képviselnek Fotó: Liget Budapest

Az üveg az eredeti beépítés során eltörhetett, így a papír a beton száradása közben felszívódó nedvesség hatására mára sajnos teljesen olvashatatlanná vált. A gondosan elhelyezett érmék azonban megőrizték történelmi értéküket, amelyek megtekinthetőek a kiállításon.

Így emelték le az 5 méteres szobrot 36 méter magasból (Fotó: Liget Budapest)

A Városliget Látogatóközpontban megnyílt ingyenes kiállítás apropója Gábriel arkangyal teljes restaurálása, amelynek köszönhetően 120 év után először emelték le helyéről az alkotást, hogy szárnytól az alapzatig, tetőtől talpig teljeskörűen megújítsák.

Nézd meg videón a leemelés pillanatait!

Annak érdekében, hogy a fővárosba látogatók a restaurálás ideje alatt se maradjanak angyal nélkül, a Néprajzi Múzeum épületében található Városliget Látogatóközpontban egy különleges élményteret alakítottunk ki, ahol interaktív és látványos időutazáson vehetnek részt az érdeklődők

– mondta el Gyorgyevics Benedek. A Városliget Zrt. vezérigazgatója hozzátette, az sem mindennapi, hogy egy földre szállt angyallal fotózkodhatunk, testközelből.