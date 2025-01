Másfél évszázada korcsolyáznak a városligetben - A Műjégpálya 155 éve - Galéria

Ő volt a műjég kutyája

Már évtizedekkel ezelőtt is kutyabarát munkahely volt a Műjégpálya. Ekkor azonban nem csak a dolgozók saját kutyái boldogították a korcsolyázókat, de a jégpályának is volt egy saját ebe, Edző, akivel a jégen is találkozhattak a korcsolyázó vendégek. Edző életének végül a 75-ös trolibusz vetett véget egy baleset folytán.