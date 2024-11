Ekkor nyit a Városligeti Műjégpálya: mutatjuk az idei belépőárakat!

Az üzemeltetők a honlapjukon kitűzték a nyitás dátumát, amit maximum az időjárás tolhat arrébb. Mivel az előrejelzések szerint hideg, csapadékmentes idő várható aznap, szinte borítékolható: ekkor nyit a Városligeti Műjégpálya.

Mutatjuk, melyik nap nyit a Városligeti Műjégpálya! / Fotó: Mediaworks-archívum

Ekkor nyit idén a Városligeti Műjégpálya

Az előző évekhez képest idén korábban léphetünk a jégre, ha az időjárás is kegyes hozzánk. A várakozás a végéhez közeledik: november 15-én délután 17 órakor kitárjuk a kapukat, hogy elindítsuk a 2024/25-ös korcsolyaszezont – olvasható a jégpálya hivatalos weboldalán.

Ezzel készülnek a megnyitóra

A november 15-i nyitónapon még rövidített nyitvatartással, de annál több programmal várja a korcsolyázni vágyókat a Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó: készülnek katonazenekarral, jégtáncbemutatóval és nyereményjátékkal is. A minden igényt kielégítő korcsolyakölcsönző és a már jól ismert ajándékbolt (az ikonikus „szétcsúsztam”-os pulcsikkal, sapkákkal, kesztyűkkel) mellett pedig idén új foodtruckokkal, étel- és italválasztékkal is készülnek a szervezők. Az élmények mellett a biztonságotokat is szem előtt tartják, így idén már bukósisakbérlésre is lesz lehetőség!

Már elindult a jegyértékesítés is

A 2024/25-ös korcsolyaszezonra már elérhetőek az online jegyek a műjégpálya weboldalán, a bérleteket azonban továbbra is csak a jegypénztárban lehet megvásárolni.

Hány éves kortól lehet használni idén a pályát?

Alapszabályok: 6 éves kor alatti gyermekek ingyen használhatják a pályát, a 12 év alatti gyermekek szülői vagy felnőttkísérettel léphetnek a műjégre, a 12–14 év közötti gyermekek pedig írásos szülői engedéllyel látogathatják a Műjégpályát. A beleegyező nyilatkozat itt tölthető le.

Mennyibe kerülnek idén a belépőjegyek?