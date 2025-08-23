RETRO RÁDIÓ

„Elment a mi kis pillangónk” – Apránként őrölte fel az 1 éves erős lányt a ritka betegség

Egy család gyászolja az erős egyéves kislányukat.

K. C.
2025.08.23.
Terry és Pooja Farish idén márciusban tudták meg, hogy gyönyörű kislányuk, Aria POLG-ban szenved, egy ritka, betegségben, amely lassan leállítja a test energiaelőállítási képességét. A diagnózis azért is volt sokkoló a család számára, ugyanis Aria mindössze egy évet élhetett. 

A család augusztus 9-én közölte, hogy Aria elvesztette a betegség elleni küzdelmét, és temetése augusztus 26-án, kedden délután 2 órakor lesz.

A család Aria búcsúztatójával kapcsolatban különleges kérést fogalmazott meg a közösség számára, akik osztoznak a fájdalmukban: „Kérjük, hogy senki ne jöjjön teljesen feketében – fekete nadrág viselése nem probléma, de szeretnénk, ha ez a nap vidám és színes lenne, tele fénnyel, ahogy Aria is annyi fényt hozott az életünkbe. Gondolataik, imáik és jókívánságaik többet jelentenek, mint a virágok valaha is jelenthetnének – még akkor is, ha ő nagyon szerette őket. Ha valaki szeretne hozni valamit, hozzon egy kis pillangót – talán egy kitűzőt vagy valami kicsi és aranyos apróságot – kedves módja lenne tisztelegni előtte, de ez egyáltalán nem kötelező.”

Az „Ari-Boo csapat” Aria tiszteletére jött létre, hogy adományokat gyűjtsön a Lily Alapítvány számára, amely hasonló megpróbáltatásokon áteső családokat támogat.

„Tudjuk, hogy sokan már nagyon nagylelkűen adományoztak a Lily Alapítványnak Aria nevében, és ezért rendkívül hálásak vagyunk. Emellett szeretnénk köszönetet mondani a Francis House Gyermekkórháznak is. A Francis House befogadott minket, amikor Aria élete végéhez közeledett, és a legnehezebb időkben olyan helyet biztosított nekünk, ahol otthon érezhettük magunkat. „Szeretet és gondoskodás övezte Ariát, aki ott töltötte utolsó perceit, és kedvességük örökre megmarad bennünk. Szívből köszönjük a szeretetet és kedvességet, amit kis pillangónk iránt tanúsítottak.” - tette hozzá a gyászoló család. 

