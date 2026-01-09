Hóhelyzet: rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs

Az Operatív Törzs pénteken délelőtt újabb tájékoztatót tart a hóhelyzet kapcsán. A tájékoztatón Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője és Szanka Gábor, a Hungaromet vezérigazgatója, valamint Fülöp Attila a Belügyminisztérium gondoskodásért felelős államtitkára közölte a tudnivalókat.

Fotó: Youtube

A sajtótájékoztató rögtön egy jó hírrel indult, ugyanis a csütörtöki nap folyamán visszaszorult a hófúvás, ugyanakkor emiatt rendkívüli hidegek alakultak ki: az ország nagy részén -19 és -8 fok közti hőmérsékletet mértek. Előfordult mínusz 25 fokos hideg is.

Kisebb havazás az egész országban előfordulhat, ám Sopronban és a nyugati országrészben nagy havazásra kell számítani, valamint ónos esőre is. Akik tehetik, ne induljanak el

– emelte ki Szanka Gábor, majd hozzátette, szombaton enyhülés várható, megszűnik a csapadék, a jövő hét közepéig nem kell számítani jelentős havazásra. A komoly hideg viszont velünk marad.

A HungaroMet vezérigazgatójának a tájékoztatását követően Mukics Dániel beszámolt az Operatív Törzs ülésén elhangzottakról. Kiemelte: Fejér vármegyében hóátfuvás miatt több utat is le kellett zárni 10 és 16 óra között.

A szóvivő elmondta, 4 vármegye 6 településén nincs áramszolgáltatás, a szolgáltató folyamatosan dolgozik a hiba elhárításán. Bábolnán pedig szünetelt a vízellátás, ám ez is megoldódott.

A szóvivő közölte a kórházakban a betegellátás folyamatos, a traumás esetek száma 40 százalékkal emelkedett egy nap alatt.

A kataszrófavédelem egységeit 84 helyre riasztották az utóbbi 24 órában. A rendőrség 179 közlekedési balesethez ment ki, halálos szerencsétlenség nem volt, azonban kéttucatnyi autós súlyosan megsérült. A mentőknek 4051 esethez kellett kivonulniuk, több száz sérültet kellett ellátniuk.

A köznevelésben 20 oktatási intézményben van kisebb fűtési probléma, központi intézkedést mindez nem igényel, mindenhol elindult a tanítás, kivéve Ilken, ahol egy általános iskola fűtése meghibásodott, itt tanítási szünetet rendeltek el. 16 településen a hulladékszállítás néhány napos késésben van, a vasútvonalakon kisebb késések várhatók.

Mukics Dániel hangsúlyozta: ahol ónos eső várható, ott aki teheti, ne induljon útnak se gyalog, se járművel.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodásért felelős államtitkára elmondta, a vörös kód ma is érvényben van.

A vörös kód első napján 161 bejelentés érkezett, annyi, mint korábban soha. Az államtitkár megköszönte, hogy törődünk egymással, az emberek törődnek a másikkal. Ebben az időjárási helyzetben egy jelzés, egy telefonhívás életet menthet

- emelte ki az államtitkár, aki kérte, hogy mindenki jelezze, ha bajba jutott, fagyoskodó embert lát.