Fontos figyelmeztetést adott ki az Operatív törzs: rendkívüli hideg jön

Rendkívüli hideg jön, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-es segélyhívót! – írta az operatív törzs az MTI-hez csütörtökön megküldött közleményében.

Fotó: Ladóczki Balázs/Origo

Mint írták, a meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök estétől rendkívüli, akár mínusz 15 Celsius-fokos hideg várható, egyes helyeken mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.

Életveszélyes, ha valaki a szabadban tölti az éjszakát. A rendőrök, a polgárőrök, a szociális munkások figyelik a közterületeket, a hajléktalanok előtt minden melegedőhely és szociális intézmény nyitva áll. Figyeljünk egymásra, egy segítséget kérő telefonhívás életet menthet

– írták.

Azt kérték, aki segítségre szoruló, bajba jutott személyt lát, ne menjen el mellette, hanem azonnal hívja a területileg illetékes krízisellátó telefonszámot vagy – sürgős életveszély esetén – a 112-es segélyhívót, illetve a regionális diszpécserszolgálatot.

A regionális diszpécserszolgálatok elérhetősége megtalálható a https://szocialisportal.hu/regionalis-diszpecserszolgalatok-2/ oldalon.

Felhívták a figyelmet arra: az extrém hideg időjárás különösen veszélyes az idősekre, a csecsemőkre és a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, a mozgásukban vagy mentálisan korlátozottakra, a szociálisan hátrányos helyzetűekre, valamint a hajléktalanokra.

Az idősek szervezete a hidegre fokozottan reagál: az alacsony hőmérséklet növeli a szív- és érrendszer terhelését, emelheti a vérnyomást, szívritmuszavart idézhet elő, valamint súlyosbíthatja a légúti és anyagcsere-betegségeket. A krónikus betegek számára ezért különösen fontos, hogy extrém hidegben ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a szabadban – írták.

Kiemelték: a kihűlés veszélye nemcsak a szabadban, hanem zárt térben is fennáll, amennyiben a helyiség hőmérséklete tartósan 15 fok alá csökken.

Ez különösen az egyedül élő idősek és betegek esetében jelent komoly kockázatot, mivel csökkent hőérzetük miatt a kihűlés akár rövid idő alatt is kialakulhat. Ezért most különösen figyeljünk az egyedülálló, beteg, segítségre szoruló idős családtagokra, ismerősökre! – hívta fel a figyelmet az operatív törzs.