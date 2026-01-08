RETRO RÁDIÓ

Különös helyről kaptak segítséget a farkasordító hidegben az állatmenhelyek

Országos összefogás indult az állatvédelemért felelős kormánybiztos és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a magyar gazdálkodók részvételével. A cél az, hogy a napokban tapasztalt és még várható rendkívül hideg időben szalmaadományokkal tartsák melegen az állatmenhelyeken élő, gazdátlan állatokat.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.01.08. 15:49
Módosítva: 2026.01.08. 16:40
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara segítség állatvédelem állatmenhely

Az elmúlt napokban mindenki a saját bőrén tapasztalhatta meg, milyen is a már-már elfeledett, csontig hatoló hideg és hó. Ráadásul ennek még távolról sincs vége, miután a meteorológiai előrejelzések szerint a januári fogcsikorgató hideg még egy ideig velünk marad. Ám míg a legtöbb ember képes a maga módján felvenni a harcot a mínuszokkal, addig az állatmenhelyek lakói ki vannak szolgáltatva a szélsőséges hidegnek. Ezen segít az állatvédelemért felelős kormánybiztos és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezése.

the cat lies on the hay
A szalma az állatmenhelyeken élő gazdátlan jószágok számára takaró is lehet a téli fagyok idején

Összefogtak az állatmenhelyeken élő állatokért

A tartós hideg időjárás miatt országszerte számos állatmenhelynek jelent problémát, hogyan biztosítson megfelelőbb körülményeket az ott élő állatok számára. Ezek a menhelyek egyébként sem arról híresek, hogy dúskálnának az anyagi forrásokban, így aztán ilyen szokatlan hidegben a gazdátlan állatok melegen tartása újabb kihívást jelent az ilyen intézmények számára. 

A szalma azonban éppen megfelel arra, hogy a fagyos, rekordhideg időben is melegen tartsa a gazdátlan állatokat. Ezt ismerte fel Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos, aki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához fordult az ügyben.

Látjuk a meteorológiai előrejelzésekből, hogy rendkívül hideg időszak elé nézünk az elkövetkező napokban. Ahhoz, hogy a fokozott hidegben a gazdátlan állatoknak tudjunk segíteni, a menhelyekre igyekszünk eljuttatni gazdálkodói felajánlásokból szalmát. Nem csupán a szalma felajánlásával, hanem annak célba juttatásával egy országos akciót hirdettünk meg a gazdálkodók részére, hogy ahol tudnak, ott nyújtsanak segítséget, hiszen ilyen rendkívüli és tartós hideg időben óriási segítséget jelent a védekezésben az alomszalma és annak biztosítása

– mondta Papp Zsolt, a NAK elnöke.

Az országos hálózattal rendelkező, a gazdálkodókkal közvetlen kapcsolatban álló kamara azonnal érdeklődött a gazdálkodóknál, hogy fel tudnak-e ajánlani szalmát menhelyek számára. Ennek eredményeként már egy nap alatt is számos felajánlás érkezett, a kamara pedig az igényeket is felmérő, állatvédelemért felelős kormánybiztossággal és a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvánnyal együtt koordinálja azt, hogy miként jussanak el a lehető leghamarabb a felajánlások az érintett menhelyekhez.

Az állatmenhelyekkel kormánybiztos úr és az ő stábjának segítségével tartjuk a kapcsolatot. Mi, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara pedig a 19 vármegye és 1200 településen lévő falugazdász irodákon és falugazdász kollégákon keresztül várjuk a felajánlásokat és koordináljuk ezeknek az elszállítását és az így felajánlott szalmamennyiség átadását

– hívta fel a gazdálkodók figyelmét Papp Zsolt.

A magyar gazdák ezzel nem először tesznek tanúbizonyságot önzetlenségükről, illetve összefogásuk erejéről. Ennek haszonélvezői lesznek a következő hetekben a menhelyeken élő kisállatok.

 

