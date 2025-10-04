Létrejött az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör: ,,Az állatvédelem mindannyiunk közös ügye"

Az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör (DPK) a digitális térben teremti meg a hidat az állatbarát állampolgárok, a szakmai szereplők és a döntéshozók között. A közösség célja, hogy összegyűjtse, megvitassa és továbbítsa mindazokat az ötleteket és javaslatokat, amelyek előreviszik a hazai állatvédelem ügyét – írja a Hunpets.hu.

Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos vezetésével megalakult az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör. Fotó: Hunpets.hu

Az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör az állatvédelem fejlesztését, valamint az ebben érintett közösségek és szakemberek közötti együttműködés erősítését szolgálja. Fontosnak tartják, hogy az állatvédelem területén is teret adjanak az előremutató és építő párbeszédnek, amelyre a közösségi média felületei jelenleg sok esetben nem nyújtanak megfelelő lehetőséget.

Az állatvédelem mindannyiunk közös ügye. Az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör lehetőséget teremt arra, hogy bárki – legyen civil, szakember vagy döntéshozó – hozzájárulhasson a felelős állattartás kultúrájának építéséhez

– hangsúlyozta Ovádi Péter.

Az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör alapítói:

Ovádi Péter, állatvédelemért felelős kormánybiztos

Dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora

Vetter Szilvia Phd., az Állatorvostudományi Egyetem központvezetője

Gregor Bernadett, művész és civil állatvédő

Vámos Zoltán, főispán

Sótonyi Kata, állatorvos

Dr. Csák Csilla, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja

Gecse Vivien, a TV2 hírigazgatója

Szűcsné M. Adrienn, az Ürömi Állatotthon vezetője

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere

Botka Zsolt, az etyeki állatmenhely alapítója

Sziládi-Kovács Tibor, a Kutyabarát Magazin alapítója

Wintermantel Zsolt, egykori polgármester és állatvédő

Gál Balázs, a Nemzeti Állatvédelmi Tanács tagja

Az Állatvédelmi DPK küldetése, hogy erősítse a társadalmi felelősségvállalást, ösztönözze a közösségi aktivitást, valamint támogassa a jogalkotást és a döntéshozatalt az állatok védelmét érintő kérdésekben. Különösen fontos számára, hogy a közösségben hangot kapjanak a civilek, hiszen ők nap mint nap találkoznak a legégetőbb állatvédelmi problémákkal és megoldási javaslatokkal.

Az érdeklődők ITT csatlakozhatnak a DPK-hoz.