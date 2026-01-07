Élethű hóangyal és gigantikus hóember - íme az idei tél legkáprázatosabb hószobrai
Egészen elképesztő, de van aki nem csak vásznon, vagy papíron tud csodálatosat alkotni, hanem akár hóból is képes valamilyen remekművet létrehozni! Pakson például egy gyönyörű hóangyalt épített meg a 68 éves Józsi bácsi és mivel azóta rengeteg hó esett, ezért készül is már a következő műalkotás. Közben megépült az ország leghatalmasabb hóembere is, a gigantikus hószobor több mint 7 méter magas. Mutatjuk őket!
Amint leesett a hó, a legtöbben szánkót ragadtak, vagy siettek ki az udvarra hógolyózni, de voltak bizony olyanok is, akik kreativitásuknak teret engedve hóembereket, vagy épp hóangyalokat építettek. Az alkotások között akad bőven vicces figura, de vannak páratlanul szép hószobrok is. Ilyen például az a 180 centiméteres hóangyal, amit Feil Józsi bácsi készített paksi otthona előtt. Józsi bácsi nyugdíjba vonulása előtt fafaragóként dolgozott, de úgy tűnik a fa mellett a hóval is remekül bánik. Közben már készül az újabb alkotás: egy barokk stílusú Szűz Mária gyermekével, de a 68 éves férfi szeretne állatfigurákat, például jegesmedvét is megformálni a hóból - elvégre van alapanyag bőven.
Hat óra alatt elkészült a hóangyal
Amikor Józsi bácsi nekilátott a hóangyal megépítésének, még csak 3 centiméteres volt a hótakaró. Ezt az idős férfi először kupacba gyűjtötte az útról és a többi ház elől, majd 6 óra elteltével már kész is volt a műalkotás. A különleges hószobornak rengetegen a csodájára járnak, gyerekek és felnőttek egyaránt megállnak gyönyörködni benne.
Nagyon nagy örömmel töltött el bennünket, hogy milyen sokan jöttek fotózkodni a hóangyal előtt. Az emberek olyan szeretettel fordulnak felénk, és olyan hálásak érte, hogy mi ezt lehetővé tettük nekik, hogy megnézzék. Amikor csináltam a hóangyalt, akkor is megállt egy hölgy, kedvesen kiszólt a kocsiból: »csodálatos, amit csinál!« És én elérzékenyültem, hogy milyen figyelmes
— emlékezett vissza Józsi bácsi.
Az arra járókat ugyanakkor arra is biztatja a paksi házaspár, hogy térjenek be hozzájuk és nézzék meg Józsi bácsi fafaragványait, például a Betlehemet, vagy az udvarukban kialakított galériát. Céljuk ugyanis épp az, hogy a rohanó hétköznapokban az emberek megálljanak egy kicsit, beszélgessenek és töltsenek időt egymással, illetve hogy a fiatalok megismerkedjenek a régi paraszti világgal, például vallási és vadászati motívumokon keresztül.
A galéria megtekinthető egész évben és ingyenes, nem kérünk soha senkitől sem pénzt. Ezt hiányoljuk, hogy több ilyen nyitott porta legyen, ahol el tudnának beszélgetni egymással az emberek, mert az utóbbi időben nagyon bezárkózott mindenki, nem figyelnek oda egymásra, csak lehorgasztott fejjel mennek az utcán. Amikor látjuk, hogy jönnek a galériába, akkor lemegyünk hozzájuk és beszélgetünk. És ez olyan jó érzéssel tölti el őket, illetve természetesen minket is
— tette hozzá Kati néni.
Tele vannak tervekkel
Józsi bácsi már 50 éve farag. A szakmát teljesen magától, autodidakta módon sajátította el, de idő közben a népi iparművész címet is megszerezte. Szobrai megtalálhatóak Paks és a környező falvak közterein, de volt kiállítása Németországban, vagy épp Budapesten a Környezetvédelmi Minisztériumban is. Felesége, Kati néni 30 éven át dolgozott a helyi óvodában dajkaként. Számára különösen nagy öröm, hogy férje alkotásait mennyire szeretik a gyerekek.
Teljesen meghatódtunk a férjemmel, amikor a gyerekek ültek bent a kiállítóban, csak néztek bennünket, nézték az arcunkat, majd amikor mentek el, odajöttek, átfogták a derekunkat, és megöleltek bennünket. Hát most komolyan mondom, sírtunk a férjemmel utána
— mondta lapunknak a 67 éves asszony.
Az idős házaspár korukat meghazudtolva nagyon aktív életet él. Rendszeresen sportolnak, Józsi bácsi pedig amihez hozzá ér, az arannyá változik. Nemrég kavicsokból kezdett szobrokat építeni, de mostanában kezd megismerkedni a festészettel is. Karácsonyra készített is már két gyönyörű festményt.
Hócica a parkolóban
Volt, aki emberi alak helyett inkább egy állatot formált meg a hóból. Egy rejtélyes művész például egy macskát épített Eger egyik bevásárlóközpontjának a parkolójában.
Megépült az ország legnagyobb hóembere is
Idén az ország legmagasabb hóembere a Csepeli Jégparkban épült meg, a maga 7 méterével és 25 centijével eddig ő az idei csúcstartó. A rekorder hóember ráadásul még kalapot és sálat is kapott, méretei pedig akkor látszódnak igazán, ha összehasonlítjuk a korcsolyázó gyerekekkel. A csepeli korcsolyapálya egyébként minden évben csodálatos a fényfüzéreivel és a labirintusos kialakításával, érdemes ellátogatni, amíg az óriás hóember is még talpon van.
