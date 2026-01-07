Élethű hóangyal és gigantikus hóember - íme az idei tél legkáprázatosabb hószobrai

Amint leesett a hó, a legtöbben szánkót ragadtak, vagy siettek ki az udvarra hógolyózni, de voltak bizony olyanok is, akik kreativitásuknak teret engedve hóembereket, vagy épp hóangyalokat építettek. Az alkotások között akad bőven vicces figura, de vannak páratlanul szép hószobrok is. Ilyen például az a 180 centiméteres hóangyal, amit Feil Józsi bácsi készített paksi otthona előtt. Józsi bácsi nyugdíjba vonulása előtt fafaragóként dolgozott, de úgy tűnik a fa mellett a hóval is remekül bánik. Közben már készül az újabb alkotás: egy barokk stílusú Szűz Mária gyermekével, de a 68 éves férfi szeretne állatfigurákat, például jegesmedvét is megformálni a hóból - elvégre van alapanyag bőven.

Amint leesett a hó, Józsi bácsi nekilátott és megépítette ezt a csodálatos hóangyalt. A hószobor mellett feleségével, Kati nénivel láthatóak Pakson, a Búzavirág utcában, ahol bárki megtekintheti a szobrot Fotó: Beküldött fotó

Hat óra alatt elkészült a hóangyal

Amikor Józsi bácsi nekilátott a hóangyal megépítésének, még csak 3 centiméteres volt a hótakaró. Ezt az idős férfi először kupacba gyűjtötte az útról és a többi ház elől, majd 6 óra elteltével már kész is volt a műalkotás. A különleges hószobornak rengetegen a csodájára járnak, gyerekek és felnőttek egyaránt megállnak gyönyörködni benne.

Nagyon nagy örömmel töltött el bennünket, hogy milyen sokan jöttek fotózkodni a hóangyal előtt. Az emberek olyan szeretettel fordulnak felénk, és olyan hálásak érte, hogy mi ezt lehetővé tettük nekik, hogy megnézzék. Amikor csináltam a hóangyalt, akkor is megállt egy hölgy, kedvesen kiszólt a kocsiból: »csodálatos, amit csinál!« És én elérzékenyültem, hogy milyen figyelmes

— emlékezett vissza Józsi bácsi.

Az arra járókat ugyanakkor arra is biztatja a paksi házaspár, hogy térjenek be hozzájuk és nézzék meg Józsi bácsi fafaragványait, például a Betlehemet, vagy az udvarukban kialakított galériát. Céljuk ugyanis épp az, hogy a rohanó hétköznapokban az emberek megálljanak egy kicsit, beszélgessenek és töltsenek időt egymással, illetve hogy a fiatalok megismerkedjenek a régi paraszti világgal, például vallási és vadászati motívumokon keresztül.

A galéria megtekinthető egész évben és ingyenes, nem kérünk soha senkitől sem pénzt. Ezt hiányoljuk, hogy több ilyen nyitott porta legyen, ahol el tudnának beszélgetni egymással az emberek, mert az utóbbi időben nagyon bezárkózott mindenki, nem figyelnek oda egymásra, csak lehorgasztott fejjel mennek az utcán. Amikor látjuk, hogy jönnek a galériába, akkor lemegyünk hozzájuk és beszélgetünk. És ez olyan jó érzéssel tölti el őket, illetve természetesen minket is

— tette hozzá Kati néni.