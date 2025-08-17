Tojásfestők, vászonszövők, fazekasok foglalják el a Budai Várat

Augusztus 17. és 20. között a Budai Vár polgárvárosi részén rendezik meg a hazánk legnagyobb népművészeti fesztiválját. Ebben a négy napban gyerekprogramokkal, kézművesfoglalkozásokkal, divatbemutatóval, színpadi programokkal és táncházzal várják a látogatókat. Íme a Mesterségek Ünnepe részletes programjai!

Ilyen lesz az idei Mesterségek Ünnepe, mutatjuk a programokat! / Fotó: nesz.hu

A 39. Mesterségek Ünnepe központi témája a népi ékszer és viselet lesz

Az idei Mesterségek Ünnepén csaknem ezer magyar és külföldi kézműves míves portékáit tekinthetik meg az érdeklődők és a közel száz látványműhelyben ki is próbálhatják a mesterségeket: többek között kovács-, hímző-, tojásfestő, vászonszövő, fazekas, pintér, viseletvarró, gyöngyfűző, fafaragó, kosárfonó csuhé- és szövőműhely várja az érdeklődőket. A rendezvény díszvendége Azerbajdzsán lesz, ahonnan kelaghayi készítő, valamint takalduz hímző mester is érkezik.

Számos ország mestereivel lehet találkozni a rendezvényen

A díszvendég ország mellett üzbég, kazah, dél-koreai, kirgiz, török és lengyel mesterek is gazdagítják a rendezvény programját. Megcsodálhatják a dél-koreai kalligráfiákat, megismerhetjük a hagyományos, több százéves koreai gyöngyházzal készülő díszítő technikát, a najeonchilgi-t, Kirgizisztánból néprajzkutatók és viseletkészítők érkeznek, akik bemutatják az UNESCO Szellemi Örökség Reprezentatív Listáján is szereplő hagyományos kirgiz fejfedő, az elechek készítését és annak felrakását.

Több helyszínen is lesznek programok

Az alábbi helyszíneken várják az érdeklődőket a szervezők:

Dísz tér

Tárnok utca

Tóth Árpád sétány (Dísz tér – Szentháromság utca közötti szakasz)

Szentháromság park

Szentháromság tér

Szentháromság szobor

Margaréta terasz

Táncsics Mihály utca

A Hagyományok Háza programkínálata az idei kiemelt témához, a népviseletekhez és népi ékszerekhez kapcsolódik majd, de többek között Paár Julcsi, Bognár Szilvia vagy a Sarjú banda koncertjeit is élvezhetik kicsik és nagyok egyaránt. A Szentháromság téri nagyszínpadon pedig a népzene és néptánc sztárjai várják az érdeklődőket: fellép a Kerekes Band és Dalinda, Pál István Szalonna, Romengo & Lakatos Mónika vagy a Fitos Dezső Társulat. Idén a színpadi produkciókat tovább színesítik indiai, mexikói, szerb és görög táncegyüttesek. A zenei kínálat szélesedik a világzenéből ismert formációkkal: fellép a Csík János és a Mezzo a népzenét swinges–jazzes hangzásvilággal elegyítve, Said Tichiti a Romano Drom vendégeként hoz érdekes, arabos-afrikai hangzásvilágot a roma népzenébe. A divat szerelmesei a népi ihletésű, újragondolt ruhákban gyönyörködhetnek a látványos FolkTREND divatshow keretében.