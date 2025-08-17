Tojásfestők, vászonszövők, fazekasok foglalják el a Budai Várat

Az idei augusztus 20-hoz kötődő programok hat napig tartanak és augusztus 16-án kezdődtek. Most vasárnap pedig kezdetét veszi a Mesterségek Ünnepe is, több helyszínen, rengeteg programmal.
Augusztus 17. és 20. között a Budai Vár polgárvárosi részén rendezik meg a hazánk legnagyobb népművészeti fesztiválját. Ebben a négy napban gyerekprogramokkal, kézművesfoglalkozásokkal, divatbemutatóval, színpadi programokkal és táncházzal várják a látogatókat. Íme a Mesterségek Ünnepe részletes programjai!
Az idei Mesterségek Ünnepén csaknem ezer magyar és külföldi kézműves míves portékáit tekinthetik meg az érdeklődők és a közel száz látványműhelyben ki is próbálhatják a mesterségeket: többek között kovács-, hímző-, tojásfestő, vászonszövő, fazekas, pintér, viseletvarró, gyöngyfűző, fafaragó, kosárfonó csuhé- és szövőműhely várja az érdeklődőket. A rendezvény díszvendége Azerbajdzsán lesz, ahonnan kelaghayi készítő, valamint takalduz hímző mester is érkezik.
A díszvendég ország mellett üzbég, kazah, dél-koreai, kirgiz, török és lengyel mesterek is gazdagítják a rendezvény programját. Megcsodálhatják a dél-koreai kalligráfiákat, megismerhetjük a hagyományos, több százéves koreai gyöngyházzal készülő díszítő technikát, a najeonchilgi-t, Kirgizisztánból néprajzkutatók és viseletkészítők érkeznek, akik bemutatják az UNESCO Szellemi Örökség Reprezentatív Listáján is szereplő hagyományos kirgiz fejfedő, az elechek készítését és annak felrakását.
Az alábbi helyszíneken várják az érdeklődőket a szervezők:
A Hagyományok Háza programkínálata az idei kiemelt témához, a népviseletekhez és népi ékszerekhez kapcsolódik majd, de többek között Paár Julcsi, Bognár Szilvia vagy a Sarjú banda koncertjeit is élvezhetik kicsik és nagyok egyaránt. A Szentháromság téri nagyszínpadon pedig a népzene és néptánc sztárjai várják az érdeklődőket: fellép a Kerekes Band és Dalinda, Pál István Szalonna, Romengo & Lakatos Mónika vagy a Fitos Dezső Társulat. Idén a színpadi produkciókat tovább színesítik indiai, mexikói, szerb és görög táncegyüttesek. A zenei kínálat szélesedik a világzenéből ismert formációkkal: fellép a Csík János és a Mezzo a népzenét swinges–jazzes hangzásvilággal elegyítve, Said Tichiti a Romano Drom vendégeként hoz érdekes, arabos-afrikai hangzásvilágot a roma népzenébe. A divat szerelmesei a népi ihletésű, újragondolt ruhákban gyönyörködhetnek a látványos FolkTREND divatshow keretében.
Szentháromság tér- Nagyszínpad
Augusztus 17.
Augusztus 18.
Augusztus 19.
Augusztus 20.
10.00-11.00 Türk Ifjúsági Zenekar koncertje
11:00-11.30 Nádasmenti menyecske kontyolása
12.30-13.30 Berka Együttes progresszív folk koncertje
14.00-14.15 kirgiz fejfedő titkának bemutatása
15.00-16.00 A Kéve Néptáncegyüttes és a Tököli Délszláv Táncegyüttes közös néptánc produkciója
16.30-17.00 Mária énekverseny győzteseinek koncertje
17:00-17:15 a kirgiz fejfedő titkának bemutatása
18.00 -19.00 Alba Regia Táncegyüttes előadása
19.00-19.15 Ünnepélyes megnyitó
20.00 – 21.30 Kerekes Band & Dalinda albumpremier
21.30-22.00 Táncház
11.30-12.00 Virtus Dudazenekar napindító örömzenéje
12:00 -12:15 kirgiz fejfedő titkának bemutatása
13.30-15.00 Vendégünk a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál, Szigetszentmiklós
16.00-16.45 Virtus Dudazenekar koncert
16:45-17:00 a kirgiz fejfedő titkának bemutatása
18.00 -19.00 Romano Drom feat. Said Tichiti
20.00- 21.30 Csík János és a Mezzo
21.30-22.00 Táncház
11.30-12.00 Virtus Dudazenekar napindító örömzenélése
12:45-13:00 kirgiz fejfedő titkának bemutatása
13.00-14.00 Mesterek és tanítványok – az Egressy Kamara Műhely koncertje
14.00-14.30 Hrivnák Tünde divattervező legújabb kollekciójának divatbemutatója
15.00-16.00 Szalonna és Bandája koncert
17.00-18.00 A Népművészeti Egyesületek Szövetségének Díjátadó Ünnepsége
18.00-19.00 Magyar Nemzeti Táncegyüttes műsora
20.00-21.00 Romengo & Lakatos Mónika
21.30-22.00 Táncház
10:00-10:15 Reggeli köszöntő a Virtus Dudazenekarral
10:15-10:30 kirgiz fejfedő titkának bemutatása
10:30-11:00 Nádasmenti menyecske kontyolása
12.00-13.00 Az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület gálaműsora
14.00-15.00 Petrás Mária és Zenekarának koncertje
15.00-15.30 Kenyéráldás Ünnepség
16.30-17.30 folkTrend!
18.00-19.00 Tázló Együttes koncertje
20.00-21.00 A Fitos Dezső Társulat táncelőadása
Hagyományok Háza
Augusztus 17.
Augusztus 18.
Augusztus 19.
Augusztus 20.
10:00-19:00 népi játszóház, melynek során a kézműves asztaloknál szövött karkötő készül
10:00-19:00 Fabatka porta népi játszótér
11:00-12:00 Paár Julcsi: Kerekerdő családi mesekoncert
13:00-14:00 viseletbemutató a Rákospalotai Örökségünk Egyesület jóvoltából
14:00-14:15 Élőszavas mesemondás Kiss Sárával
15:00-15:30 Tengerlépő cipő című bábszínházi előadás
15:40-16:45 Aprók tánca ölbéli játékok, tánctanítás kicsiknek és nagyobbaknak
16:45-17:00 Élőszavas mesemondás Kiss Sárával
17:00-17:30 viseletbemutató a Rákospalotai Örökségünk Egyesület jóvoltából
18:00-19:30 ViGaD Együttes népzenei koncertje és hangszerbemutatója
10:00-19:00 népi játszóház, melynek során a kézműves asztaloknál nemez karkötő, nyaklánc és fülbevaló készül
10:00-19:00 Fabatka porta népi játszótér
11:00-12:00 Bognár Szilvia: Lepedőcske Párnocska interaktív családi koncert
13:00-14:00 viseletbemutató Tóth Gergővel
14:00-14:15 Élőszavas mesemondás Kovácsné Mucza Judit, a Meseszó Egyesület mesemondójával
15:00-15:30 Pulcinella kertészkedik című bábszínházi előadás
15:40-16:45 Aprók tánca ölbéli játékok, tánctanítás kicsiknek és nagyobbaknak
16:45-17:00 Élőszavas mesemondás
17:00-17:30 Galga menti népviseletek színe java viseletbemutató Tóth Gergővel
18:00-19:30 3B zenekar népzenei koncertje
10:00-14:30 népi játszóház, melynek során a kézműves asztaloknál csuhé virággal díszített gyékényfonatos fejpánt készül
14:30-19:00 népi játszóház, melynek során a kézműves asztaloknál szélforgó készül fűzvesszőből
10:00-19:00 Fabatka porta népi játszótér
11:00-12:00 Kerekégenjáró családi mesekoncert
13:00-14:00 Jászok földjén viseletbemutató
14:00-14:15 Élőszavas mesemondás Kertész Katával
15:00-15:30 Laci királyfi című bábszínházi előadás
15:40-16:45 tánctanítás kicsiknek és nagyobbaknak
16:45-17:00 Élőszavas mesemondás Kertész Katával
17:00-17:30 Jászok földjén viseletbemutató
18:00-19:30 Sarjú banda és Vrencsán Anita népzenei koncertje
10:00-14:30 népi játszóház, melynek során a kézműves asztaloknál tuffolt ékszereket készíthetünk kiétei, rakacaszendi mintákkal
14:30-19:00 népi játszóház, melynek során a kézműves asztaloknál bőrékszerek készülnek
10:00-19:00 Fabatka porta népi játszótér
11:00-12:00 Bahorka Társulat: Titokzatos Balaton családi mesekoncert
13:00-14:00 viseletbemutató Mérából Pitlik-Sipos Eszterrel és Maksa Henriettával
14:00-14:15 Élőszavas mesemondás Fábián Évával
15:00-15:30 Mátyás mesék..című bábszínházi előadás
15:40-16:45 tánctanítás kicsiknek és nagyobbaknak, Körtvélyesi Anna, muzsikál: Bese Botond és Lipták Péter
16:45-17:00 Élőszavas mesemondás Fábián Évával, a Meseszó Egyesület mesemondójával
17:00-17:30 viseletbemutató Pitlik-Sipos Eszterrel és Maksa Henriettával
18:00-19:30 Pengetős Trió népzenei koncertje
Forrás: mestersegekunnepe.hu
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.