Tojásfestők, vászonszövők, fazekasok foglalják el a Budai Várat

Az idei augusztus 20-hoz kötődő programok hat napig tartanak és augusztus 16-án kezdődtek. Most vasárnap pedig kezdetét veszi a Mesterségek Ünnepe is, több helyszínen, rengeteg programmal.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.17. 05:00
augusztus 20 program Mesterségek Ünnepe

Augusztus 17. és 20. között a Budai Vár polgárvárosi részén rendezik meg a hazánk legnagyobb népművészeti fesztiválját. Ebben a négy napban gyerekprogramokkal, kézművesfoglalkozásokkal, divatbemutatóval, színpadi programokkal és táncházzal várják a látogatókat. Íme a Mesterségek Ünnepe részletes programjai!

Mesterségek Ünnepe,
Ilyen lesz az idei Mesterségek Ünnepe, mutatjuk a programokat! / Fotó: nesz.hu

A 39. Mesterségek Ünnepe központi témája a népi ékszer és viselet lesz

Az idei Mesterségek Ünnepén csaknem ezer magyar és külföldi kézműves míves portékáit tekinthetik meg az érdeklődők és a közel száz látványműhelyben ki is próbálhatják a mesterségeket: többek között kovács-, hímző-, tojásfestő, vászonszövő, fazekas, pintér, viseletvarró, gyöngyfűző, fafaragó, kosárfonó csuhé- és szövőműhely várja az érdeklődőket. A rendezvény díszvendége Azerbajdzsán lesz, ahonnan kelaghayi készítő, valamint takalduz hímző mester is érkezik.

Számos ország mestereivel lehet találkozni a rendezvényen

A díszvendég ország mellett üzbég, kazah, dél-koreai, kirgiz, török és lengyel mesterek is gazdagítják a rendezvény programját. Megcsodálhatják a dél-koreai kalligráfiákat, megismerhetjük a hagyományos, több százéves koreai gyöngyházzal készülő díszítő technikát, a najeonchilgi-t, Kirgizisztánból néprajzkutatók és viseletkészítők érkeznek, akik bemutatják az UNESCO Szellemi Örökség Reprezentatív Listáján is szereplő hagyományos kirgiz fejfedő, az elechek készítését és annak felrakását.

Több helyszínen is lesznek programok

Az alábbi helyszíneken várják az érdeklődőket a szervezők:

  • Dísz tér
  • Tárnok utca
  • Tóth Árpád sétány (Dísz tér – Szentháromság utca közötti szakasz)
  • Szentháromság park
  • Szentháromság tér
  • Szentháromság szobor
  • Margaréta terasz
  • Táncsics Mihály utca

A Hagyományok Háza programkínálata az idei kiemelt témához, a népviseletekhez és népi ékszerekhez kapcsolódik majd, de többek között Paár Julcsi, Bognár Szilvia vagy a Sarjú banda koncertjeit is élvezhetik kicsik és nagyok egyaránt. A Szentháromság téri nagyszínpadon pedig a népzene és néptánc sztárjai várják az érdeklődőket: fellép a Kerekes Band és Dalinda, Pál István Szalonna, Romengo & Lakatos Mónika vagy a Fitos Dezső Társulat. Idén a színpadi produkciókat tovább színesítik indiai, mexikói, szerb és görög táncegyüttesek. A zenei kínálat szélesedik a világzenéből ismert formációkkal: fellép a Csík János és a Mezzo a népzenét swinges–jazzes hangzásvilággal elegyítve, Said Tichiti a Romano Drom vendégeként hoz érdekes, arabos-afrikai hangzásvilágot a roma népzenébe. A divat szerelmesei a népi ihletésű, újragondolt ruhákban gyönyörködhetnek a látványos FolkTREND divatshow keretében.

Íme a részletes programok

Szentháromság tér- Nagyszínpad

Augusztus 17.

Augusztus 18.

Augusztus 19.

Augusztus 20.

10.00-11.00 Türk Ifjúsági Zenekar koncertje

11:00-11.30 Nádasmenti menyecske kontyolása

12.30-13.30 Berka Együttes progresszív folk koncertje

14.00-14.15 kirgiz fejfedő titkának bemutatása

15.00-16.00 A Kéve Néptáncegyüttes és a Tököli Délszláv Táncegyüttes közös néptánc produkciója

16.30-17.00 Mária énekverseny győzteseinek koncertje

17:00-17:15 a kirgiz fejfedő titkának bemutatása

18.00 -19.00 Alba Regia Táncegyüttes előadása

19.00-19.15 Ünnepélyes megnyitó

20.00 – 21.30 Kerekes Band & Dalinda albumpremier

21.30-22.00 Táncház

11.30-12.00 Virtus Dudazenekar napindító örömzenéje

12:00 -12:15 kirgiz fejfedő titkának bemutatása

13.30-15.00 Vendégünk a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál, Szigetszentmiklós

16.00-16.45 Virtus Dudazenekar koncert

16:45-17:00 a kirgiz fejfedő titkának bemutatása

18.00 -19.00 Romano Drom feat. Said Tichiti

20.00- 21.30 Csík János és a Mezzo

21.30-22.00 Táncház

11.30-12.00 Virtus Dudazenekar napindító örömzenélése

12:45-13:00 kirgiz fejfedő titkának bemutatása

13.00-14.00 Mesterek és tanítványok – az Egressy Kamara Műhely koncertje

14.00-14.30 Hrivnák Tünde divattervező legújabb kollekciójának divatbemutatója

15.00-16.00 Szalonna és Bandája koncert

17.00-18.00 A Népművészeti Egyesületek Szövetségének Díjátadó Ünnepsége

18.00-19.00 Magyar Nemzeti Táncegyüttes műsora

20.00-21.00 Romengo & Lakatos Mónika

21.30-22.00 Táncház

10:00-10:15 Reggeli köszöntő a Virtus Dudazenekarral

10:15-10:30 kirgiz fejfedő titkának bemutatása

10:30-11:00 Nádasmenti menyecske kontyolása

12.00-13.00 Az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület gálaműsora

14.00-15.00 Petrás Mária és Zenekarának koncertje

15.00-15.30 Kenyéráldás Ünnepség

16.30-17.30 folkTrend!

18.00-19.00 Tázló Együttes koncertje

20.00-21.00 A Fitos Dezső Társulat táncelőadása

Hagyományok Háza

Augusztus 17.

Augusztus 18.

Augusztus 19.

Augusztus 20.

10:00-19:00 népi játszóház, melynek során a kézműves asztaloknál szövött karkötő készül

10:00-19:00 Fabatka porta népi játszótér

11:00-12:00 Paár Julcsi: Kerekerdő családi mesekoncert

13:00-14:00 viseletbemutató a Rákospalotai Örökségünk Egyesület jóvoltából

14:00-14:15 Élőszavas mesemondás Kiss Sárával

15:00-15:30 Tengerlépő cipő című bábszínházi előadás

15:40-16:45 Aprók tánca ölbéli játékok, tánctanítás kicsiknek és nagyobbaknak

16:45-17:00 Élőszavas mesemondás Kiss Sárával

17:00-17:30 viseletbemutató a Rákospalotai Örökségünk Egyesület jóvoltából

18:00-19:30 ViGaD Együttes népzenei koncertje és hangszerbemutatója


 

10:00-19:00 népi játszóház, melynek során a kézműves asztaloknál nemez karkötő, nyaklánc és fülbevaló készül

10:00-19:00 Fabatka porta népi játszótér

11:00-12:00 Bognár Szilvia: Lepedőcske Párnocska interaktív családi koncert

13:00-14:00 viseletbemutató Tóth Gergővel

14:00-14:15 Élőszavas mesemondás Kovácsné Mucza Judit, a Meseszó Egyesület mesemondójával

15:00-15:30 Pulcinella kertészkedik című bábszínházi előadás

15:40-16:45 Aprók tánca ölbéli játékok, tánctanítás kicsiknek és nagyobbaknak

16:45-17:00 Élőszavas mesemondás

17:00-17:30 Galga menti népviseletek színe java viseletbemutató Tóth Gergővel

18:00-19:30 3B zenekar népzenei koncertje

10:00-14:30 népi játszóház, melynek során a kézműves asztaloknál csuhé virággal díszített gyékényfonatos fejpánt készül

14:30-19:00 népi játszóház, melynek során a kézműves asztaloknál szélforgó készül fűzvesszőből

10:00-19:00 Fabatka porta népi játszótér

11:00-12:00 Kerekégenjáró családi mesekoncert

13:00-14:00 Jászok földjén viseletbemutató

14:00-14:15 Élőszavas mesemondás Kertész Katával

15:00-15:30 Laci királyfi című bábszínházi előadás

15:40-16:45 tánctanítás kicsiknek és nagyobbaknak

16:45-17:00 Élőszavas mesemondás Kertész Katával

17:00-17:30 Jászok földjén viseletbemutató

18:00-19:30 Sarjú banda és Vrencsán Anita népzenei koncertje

10:00-14:30 népi játszóház, melynek során a kézműves asztaloknál tuffolt ékszereket készíthetünk kiétei, rakacaszendi mintákkal

14:30-19:00 népi játszóház, melynek során a kézműves asztaloknál bőrékszerek készülnek

10:00-19:00 Fabatka porta népi játszótér

11:00-12:00 Bahorka Társulat: Titokzatos Balaton családi mesekoncert

13:00-14:00 viseletbemutató Mérából Pitlik-Sipos Eszterrel és Maksa Henriettával

14:00-14:15 Élőszavas mesemondás Fábián Évával

15:00-15:30 Mátyás mesék..című bábszínházi előadás

15:40-16:45 tánctanítás kicsiknek és nagyobbaknak, Körtvélyesi Anna, muzsikál: Bese Botond és Lipták Péter

16:45-17:00 Élőszavas mesemondás Fábián Évával, a Meseszó Egyesület mesemondójával

17:00-17:30 viseletbemutató Pitlik-Sipos Eszterrel és Maksa Henriettával

18:00-19:30 Pengetős Trió népzenei koncertje

Forrás: mestersegekunnepe.hu

 

 

