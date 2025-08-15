Ma van Nagyboldogasszony és az ország védőszentjének napja - régen még munkaszüneti nap is volt

Éppen 400 éve annak, hogy augusztus 15-én megemlékezünk Szűz Mária mennybevételéről. Nagyboldogasszony napja a katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepe, amit Jeruzsálemben már az 5. században megültek. Itthon Szent István avatta ünneppé: élete végén ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, ami megalapozta a Regnum Marianum eszmét, amely szerint Magyarország Mária országa. Szent István később Magyarország fővédőszentje lett. Számos katolikus többségű országban augusztus 15. munkaszüneti nap, 1891–1948 között Magyarországon is az volt - olvasható a Wikipédián.

Ma van Szűz Mária mennybevételének napja, vagyis Nagyboldogasszony ünnepe, egyben Magyarország fővédőszentje, I. István napja. Fotó: Forrás: Pexels

Ezen a napon hunyt el Szent István, az ország fővédőszentje

I. Szent István, Magyarország első királya 987 évvel ezelőtt hunyt el Esztergomban. A független törzsfők (Koppány, Ajtony, Gyula) leverésével létrehozta az ország politikai egységét, megkezdte az egyház és az állam szervezetének kiépítését. Uralkodása alatt az országot tíz egyházmegyére osztotta, Esztergomot és Kalocsát érseki székhellyé tette. Törvényeket hozott az egyházi és a világi vagyon védelmében, elrendelte az egyházi tized megfizetését és bajor mintára pénzt veretett. 1083-ban szentté avatták, később ő lett Magyarország fővédőszentje.

56 éve kezdődött a woodstocki fesztivál

A világ eddigi legnagyobb ingyenes rockfesztiválja 1969. augusztus 15-én kezdődött White Lake-ben, egy bizonyos Max Yasgur 600 holdas (240 hektáros) farmján. Olyan világhírű sztárok léptek fel ott, mint Jimi Hendrix, Janis Joplin és Joe Cocker. Woodstockban az esős hétvégén, a szabad ég alatt harminckét előadó és zenekar lépett fel, mintegy 500.000 néző előtt. A hatalmas tömeg kétségbe ejtette a hatóságokat, az eredetileg kivezényelt 800 rendőr mellé is erősítést küldtek, de nem volt rá szükség, mert semmilyen botrány vagy rendzavarás nem történt. Viszont a fesztivál legendássá vált, számos film és dal született róla.

A Berlini falat ezen a napon kezdték el építeni

A Berlin két része közötti falat azért emelték, hogy megakadályozzák az egyre növekvő arányú kivándorlást. A berlini fal 1961. augusztus 18-án készült el és egészen 1989-ig kettévágta Berlint, akkor kezdték lebontani.