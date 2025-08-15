RETRO RÁDIÓ

Ma van Nagyboldogasszony és az ország védőszentjének napja - régen még munkaszüneti nap is volt

A mai nap Szűz Mária mennybevételének napja, azaz Nagyboldogasszony ünnepe. Emellett az ország fővédőszentjére is emlékezünk, aki nem más, mint az ország első királya, Szent István, ő is ezen a napon hunyt el.

Éppen 400 éve annak, hogy augusztus 15-én megemlékezünk Szűz Mária mennybevételéről. Nagyboldogasszony napja a katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepe, amit Jeruzsálemben már az 5. században megültek. Itthon Szent István avatta ünneppé: élete végén ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, ami megalapozta a Regnum Marianum eszmét, amely szerint Magyarország Mária országa. Szent István később Magyarország fővédőszentje lett. Számos katolikus többségű országban augusztus 15. munkaszüneti nap, 1891–1948 között Magyarországon is az volt - olvasható a Wikipédián.

Ma van Szűz Mária mennybevételének napja, vagyis Nagyboldogasszony ünnepe, egyben Magyarország fővédőszentje, I. István napja. Fotó: Forrás: Pexels

Ezen a napon hunyt el Szent István, az ország fővédőszentje

I. Szent István, Magyarország első királya 987 évvel ezelőtt hunyt el Esztergomban. A független törzsfők (Koppány, Ajtony, Gyula) leverésével létrehozta az ország politikai egységét, megkezdte az egyház és az állam szervezetének kiépítését. Uralkodása alatt az országot tíz egyházmegyére osztotta, Esztergomot és Kalocsát érseki székhellyé tette. Törvényeket hozott az egyházi és a világi vagyon védelmében, elrendelte az egyházi tized megfizetését és bajor mintára pénzt veretett. 1083-ban szentté avatták, később ő lett Magyarország fővédőszentje.

56 éve kezdődött a woodstocki fesztivál

A világ eddigi legnagyobb ingyenes rockfesztiválja 1969. augusztus 15-én kezdődött White Lake-ben, egy bizonyos Max Yasgur 600 holdas (240 hektáros) farmján. Olyan világhírű sztárok léptek fel ott, mint Jimi Hendrix, Janis Joplin és Joe Cocker. Woodstockban az esős hétvégén, a szabad ég alatt harminckét előadó és zenekar lépett fel, mintegy 500.000 néző előtt. A hatalmas tömeg kétségbe ejtette a hatóságokat, az eredetileg kivezényelt 800 rendőr mellé is erősítést küldtek, de nem volt rá szükség, mert semmilyen botrány vagy rendzavarás nem történt. Viszont a fesztivál legendássá vált, számos film és dal született róla.

A Berlini falat ezen a napon kezdték el építeni

A Berlin két része közötti falat azért emelték, hogy megakadályozzák az egyre növekvő arányú kivándorlást. A berlini fal 1961. augusztus 18-án készült el és egészen 1989-ig kettévágta Berlint, akkor kezdték lebontani.

5 helyen tart véradást a Vöröskereszt a hétvégén

Pénteken 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.), 12:00-18:00 óra között a KÖKI Terminál utcaszintjén (1191. Budapest, Vak Bottyán utca 75.), 12:00-17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.), 13:00-18:00 óra között az Arena Mall Bevásárlóközpontban (1087. Budapest, Kerepesi út 9.), szombaton pedig 09:00-16:00 óra között pedig a IX. kerületben a Könyves K.Krt. 12-14. szám alatt várják az önkéntes véradókat.

Nagyon meleg lesz egész hétvégén, akár 40 fok is lehet. Fotó: freepik.com / Illusztráció

Nagyon forró hétvégénk lesz

A koponyeg.hu szerint pénteken csak estefelé jelenhet meg pár kósza felhő az égen, egyébként marad a ragyogó napsütés. 35 és 40 fok közötti országos forróság jöhet. Szombaton általában napos idő lesz fátyol- és gomolyfelhőkkel, 33 és 40 fok közötti csúcshőmérsékletekkel. Vasárnap pedig továbbra is sok napsütésre lehet számítani fátyol- és gomolyfelhőkkel, de elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A hőség azonban továbbra is kitart, a csúcsérték 29 és 38 fok között alakulhat.

Itt kell forgalmi változásokra számítani a hétvégén

Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2025. augusztus 15-én Budapest IX. kerületében a rendőrség szerint: tilos lesz megállni: 0 órától 16 óráig a Nádasdy utca páros oldalán az 1-3. számú gépkocsi bejáróval szemben 20 méter hosszon. A BKK ezen kívül arról is tájékoztatja a közlekedőket, hogy

  • sávlezárás lesz a Könyves Kálmán körúton a Népliget felé augusztus 16., szombat 04:30 és szeptember 01., hétfő 04:30 között,
  • lezárják a Pesti alsó rakpartot péntek 22:00 és vasárnap 23:00 óra között,
  • időszakos és szakaszos útszűkület lesz a Belgrád rakparton augusztus 17., vasárnap 07:00-15:00 óra között,
  • időszakos lezárás lesz az I. kerületben az Országház utcában augusztus 17., vasárnap 04:30 és augusztus 20., szerda 23:59 óra között,
  • lezárás lesz a Várkert rakparton és környékén augusztus 16., szombat 16:00 és augusztus 21., csütörtök 22:00 óra között,
  • útszűkület lesz a XI. kerületben a Hengermalom úton a Fehérvári út felé augusztus 16., szombat 08:00 és augusztus 17., vasárnap 20:00 óra között,
  • lezárás lesz a VIII. kerületben a Népszínház utcában augusztus 16., szombat 06:30 és augusztus 18., hétfő 04:00 óra között,
  • lezárás lesz az I. kerületben a Kereszt utcában augusztus 15., péntek 23:59 és augusztus 20., szerda 23:59 óra között,
  • valamint sávlezárás lesz a Margit hídon augusztus 15., péntek 22:00 és augusztus 21., csütörtök 12:00 óra között.

A vízről is kémlelhetjük a hullócsillagokat

Nem akármilyen kalandra invitálja az érdeklődőket a SUP Budapest csapata: augusztus 15-én és 16-án naplementés túrát követően, fényszennyezéstől mentes Duna-parti helyszínen szemlélhetjük majd az augusztusi égbolt legszebb égi tüneményeit a hullócsillagtúra keretében. További részletek ezzel kapcsolatban itt olvashatók.

Szombaton lesz a hontalan állatok világnapja

A világnap célja, hogy felhívja a közvélemény és a hatóságok figyelmét a kóbor állatok helyzetére és annak megoldatlanságára, hogy elősegítse a kóbor állatok menhelyen való elhelyezését, a menhelyekről történő örökbefogadást, valamint a nem kívánt szaporulat megakadályozását.

48 éve hunyt el Elvis

1977. augusztus 16-án, Gracelandban szívrohamban meghalt Elvis Presley, a rock and roll koronázatlan királya. Barátnője, Ginder Alden talált rá a fürdőszoba kövezetén, de már nem tudták újraéleszteni. Ugyan az orvosok szívrohamot állapítottak meg, mindenki tudta, hogy halála az évek óta szedett töméntelen mennyiségű pirula hatása.

A Csillagok Háborúja című film bemutatásának évfordulója is most lesz

1979-ben ezen a napon mutatták be a Csillagok Háborúja című filmet, amit George Lucas rendezett. Ezzel az alkotással indult el a kilenc részből álló Csillagok háborúja mozifilm-sorozat. Az amerikai bemutató után néhány hét alatt a filmtörténelem egyik legsikeresebb alkotása lett, több mint 798 millió dolláros bevétellel.

Most szombaton lesz a Repülőtér Éjszakája

Augusztus 16-a a repülésről, a repülés múltjáról, jelenéről és jövőjéről fog szólni az idén 75 éves Aeroparkban. Ebből az alkalomból izgalmas repülős talkshow-val, pályaválasztási tanácsadással, különleges repülőgépmodellekkel, kivilágított pilótafülkékkel és éjszakai reptérlátogatással várnak minden érdeklődőt. Az esemény további részletei itt olvashatók.

A Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet vetítik szombaton a Városmajori Szabadtéri Színpadon

Bizton állíthatjuk, hogy az idei nyár – ha nem az idei év – egyik legnépszerűbb filmje a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar zenés vígjáték, amelyben megelevenedik a múlt és szorosan összefonódik a jelennel. A meghitt szerelmi történet, a zseniális dalok és a vicces jelenetek garantáltan mindenkit magukkal ragadnak, nézze az illető először vagy századjára a filmet. A Városmajori Szabadtéri Színpad pedig egyedi kertmozi-élményt teremt és a fedett térnek köszönhetően a vetítést rossz idő esetén sem kell elhalasztani - olvasható az esemény leírásában.

Vasárnap lesz a Parlament szobrait készítő művész születésnapja

Kiss György 1852. augusztus 17-én született. Épületszobrokat és köztéri szobrokat alkotott, a nevéhez fűződik az első köztéri szobor is, de ő készítette a Parlament, a Deák Mauzóleum, a Hősök téri Millenniumi emlékmű (Károly Róbert) és az Operaház szobrai egy részét is.

Kezdődik a Mesterségek Ünnepe a Budai Várban

Az augusztus 20-i programsorozat részeként idén is megrendezik a Budai Várnegyedben a Mesterségek Ünnepét, ami már augusztus 17-én elkezdődik. A rendezvény során 800 mester látványműhelyét tekinthetitek meg, illetve az elmaradhatatlan FolkTREND! divatbemutató is egyedülálló élményekkel várja az érdeklődőket. Az esemény további részletei itt olvashatók.

 

