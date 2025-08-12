Ez bitang jó lesz! Négy napon át tart a Szent István Nap népszerű Retro Tabán koncertsorozata

Elképesztően erős a sztárfellépők névsora.
Idén is a hazai könnyűzenei élet legnagyobb legendái hozzák el a fesztiválhangulatot a Tabánba. A Szent István Nap népszerű Retro Tabán koncertsorozata négy napon át, augusztus 16. és 19. között különleges produkciókkal és felejthetetlen slágerekkel várja a zenerajongókat. A színpadon olyan ikonikus zenekarok váltják egymást, mint a Korál, Szikora Róbert és az R-GO, a Neoton és a Bikini.
A Tabán mindig is a hazai könnyűzene egyik fontos találkozóhelye volt – ikonikus koncertjei generációk számára jelentették a nyári bulik csúcsát. A Szent István Nap rendezvénysorozat idejére ez a hangulat tér vissza: négy estén át a magyar pop- és rocktörténelem meghatározó zenekarai szórakoztatják a közönséget, új élményekkel gazdagítva a rajongókat. A koncertsorozat várható menetrendje:
A Korál zenekar különleges koncerttel emlékezik Balázs Fecóra, és vendégművészekkel kiegészülve idézik fel a legnagyobb slágereket, köztük a Maradj velem és a Homok a szélben című dalokat. Előttük Abaházi Csaba műsorvezető formációja, majd a Beatrice adja elő klasszikusait.
17:30 Abaházi
18:45 Beatrice
20:00 Korál „In Memoriam Balázs Fecó”
Az elmúlt egy év sikerei, a telt házas Budapest Aréna, Puskás Aréna és MVM Dome-koncertek után Szikora Róbert és az R-GO most a Tabán közönségét varázsolja el egy igazi slágerparádéval. A napi műsort a Ladánybene 27. nyitja, majd Roy és Ádám következik.
17:30 Ladánybene 27.
18:45 Roy & Ádám
20:00 Szikora Róbert és az R-GO
A magyar poptörténelem egyik legsikeresebb zenekara, a Neoton örökzöld dalaival hozza el a nyár legnagyobb retrobuliját. Felcsendül majd a Nyár van, a 220 felett és a Santa Maria is, de csak azután, hogy hallhattuk a Back II Black és Hevesi Tamás örökzöldjeit.
17:30 Back II Black
18:45 Hevesi Tamás
20:00 Neoton
A nemrég negyvenéves Bikini együttes jubileumi koncerttel koronázza meg a sorozatot. A rockosabb hangzás kedvelői olyan klasszikusokra bulizhatnak, mint a Közeli helyeken, a Fagyi vagy az Adj helyet magad mellett. A Retro Tabán utolsó napjának fellépői még a Takáts Tamás Blues Band, illetve Deák Bill Gyula is.
17:30 Takáts Tamás Blues Band
18:45 Deák Bill Gyula
20:00 Bikini
A Szent István Nap programjai, valamint az előadókkal és a műsorokkal kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő szentistvannap.hu internetes oldalon, illetve az onnan letölthető mobilalkalmazásában olvashatók.
„A Tabán a hazai könnyűzene egyik szimbolikus helyszíne, ahol generációk nőttek fel legendás koncerteken. Idén is olyan műsorral készülünk, amely egyszerre idézi fel a múlt nagy pillanatait és ad felejthetetlen élményt a jelen közönségének” – mondta Szente Vajk, a Szent István Nap nagykövete, aki Szikora Róberttel beszélgetett arról, milyen meglepetésekkel készülnek az idei Tabánra.
