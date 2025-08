Mutatjuk az idei Szent István Nap részletes programjait!

Panorama Classical (Filozófusok kertje)

Augusztus 16. 14:00 – 15:00 Dalszerelőműhely 15:00 – 16:00 Klasszikus katonadalok, az indulótól a takaródóig 16:00 – 17:00 Közös zenélés a Modern Art Orchestra zenekarral 16:00 – 20:30 Hangszerbütykölő és kézműves foglalkozás 17:00 – 18:00 Klasszikus slágerek, népszerű sikerdarabok 18:00 – 19:00 Közös zenélés a Modern Art Orchestra zenekarral 19:00 – 20:30 Interaktív hangszermúzem 19:00 – 20:30 Komolyzenei koncertfelvételek az MTVA archívumából 20:30 – 22:00 Mozizene koncert Augusztus 17. 14:00 – 15:00 Dalszerelőműhely 15:00 – 16:00 Klasszikus katonadalok, az indulótól a takaródóig 16:00 – 17:00 Kalandozás az ütőhangszerek világában 16:00 – 20:30 Hangszerbütykölő és kézműves foglalkozás 17:00 – 18:00 Klasszikus slágerek, népszerű sikerdarabok 18:00 – 19:00 Rézfán fütyülők 19:00 – 20:30 Interaktív hangszermúzem 19:00 – 20:30 Komolyzenei koncertfelvételek az MTVA archívumából 20:30 – 22:00 Nagy magyar daloskönyv

Vigadó Piano (Vigadó tér)