Két hétig kómában volt: hátborzongató dologról vallott a beteg

Egy Reddit-felhasználó őszintén beszámolt egy olyan esetről, amelynek következtében két hétig kómában feküdt, és két dolgot is elárult, amire emlékszik az élményből.

Két hétig kómában feküdt a beteg Fotó: Pixabay

Két hétig kómában feküdt a beteg, ezt tapasztalta ez alatt

A történelem során az embereket mindig is foglalkoztatta a halál gondolata, és a különböző kultúrák, társadalmak és korszakok különböző következtetéseket vontak le arról, mi történik velünk, miután örökre lehunyjuk a szemünket. De érdekes az, hogy nincs konkrét módja annak, hogy megtudjuk, mi történik velünk a halál után, amíg... nos, meg nem halunk.

Ennek ellenére vannak olyanok, akik közel kerültek az élet határához, és túlélték, hogy utána beszélhessenek róla. Egy Reddit-felhasználó azt állítja, hogy ő is közéjük tartozik, és elmagyarázta, hogy két hétig kómában volt, és majdnem meghalt, mielőtt végül visszatért az élők sorába.

Az Advanced_Plan_4714 nevű felhasználó a héten kérte a Reddit-felhasználókat, hogy kérdezzenek tőle bármit az élményről, és arról, hogy mire emlékszik és mit érzett. Azt állítja, két fontos dologra emlékszik a kómáról.

A felhasználó a következőképpen kezdte a bejegyzését:

14 évesen 2 hétig kómában feküdtem. Súlyos halálközeli élményem volt, és körülbelül 2-5% volt a túlélési esélyem. Ha szeretnétek, bővebben is elmesélhetem, mi történt valójában, ami kómába juttatott, de úgy gondoltam, hogy az embereket talán leginkább az érdekel, milyen is kómában lenni és a halálhoz nagyon közel kerülni. Most 20 év körüli vagyok, szóval ez már jó ideje történt, és már rég felépültem, bár PTSD-vel és más, ebből az eseményből származó egészségügyi komplikációkkal élek.

Elmagyarázta, hogy amikor felébredt, nagyon zavart volt, és napokig nem tudta, mi a valóság és mi nem, néha hallucinált is. Azt is megjegyezte, hogy a közhiedelemmel és a popkultúrával ellentétben nem „álmodott” kómában, hanem „fekete semmit” tapasztalt az egész idő alatt. A felhasználó azonban elárulta azt a két dolgot, amire emlékszik.

„Két dologra azonban emlékszem. Az egyik egy dal volt, amit a szüleim énekeltek nekem. A kedvenc zenémet játszották újra és újra, de egy dalra különösen jól emlékszem. Arra is emlékszem, hogy egy pillanatban rendkívüli békességet éreztem, olyan békességet, amit leírni vagy elképzelni sem lehet. Azt hiszem, akkor voltam a legközelebb a halálhoz. Amikor felébredtem, nagyon zavart voltam, és nem tudtam igazán felfogni, hol vagyok” - idézi a beteg szavait az Unilad.