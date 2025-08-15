„Szeretlek!” Több nap kóma után tért magához a korábban eltűnt fiú

Egy tizenéves fiú több napig kómában feküdt, majd amikor felébredt, jelnyelvvel mondta el az édesanyjának a legfontosabbat dolgot a világon.

Édesanyjához szólt, nem sokkal az ébredése után, a kómába került fiú – Fotó: Facebook

A 13 éves Dakota „Cody” Trenkle Jr. után több napig kutattak, miután nyoma veszett, majd végül egy szurdok alján találtak rá. Cody nemrég tért magához egy tizenegy napig tartó, orvosilag kiváltott kómából – mesélte el az édesanyja a People magazinnak.

Tizenegy hosszú nap telt el azután, hogy 80 órán át nem tudtuk, merre lehet: akkor végre újra reménykedni kezdtem abban, hogy Cody rendben lesz

– mondta el az édesanya, Stephanie Neely.

A fiú július 27-én, vasárnap tűnt el: utoljára gördeszkázás közben látták a Missouri állambeli Goose Creek Lake-nél. Úgy tudni, ezt követően több mint három napig nem jutott élelemhez vagy vízhez. Július 30-án, szerdán a testvére megtalálta Cody gördeszkáját az otthonuktól néhány kilométerre. Még aznap a Farmingtoni Büntetés-végrehajtási Központ (FCC) kutyás egysége – egy Darrell nevű véreb segítségével –, rátalált a fiúra, a néhány centis vízben.

Codyt ezt követően helikopterrel szállították egy St. Louis-i kórházba, ahol agyvérzés miatt mesterséges kómába helyezték. A fiú mély sebeket szenvedett a testén, valamint súlyos fejsérüléseket, több agyvérzést, egy koponyatörést, valamint veseproblémákat, és lélegeztetőgépre volt szüksége.

Cody augusztus 8-án már ébredezett, azonban csak augusztus 9-én tért teljesen magához: ekkor amerikai jelnyelven azt mondta az édesanyjának, hogy „Szeretlek”.

Az a pillanat mindent megváltoztatott számomra. A rengeteg stressz, szívfájdalom, remény, hála, szomorúság és fájdalom mind megérte, mert ez a kis gesztus azt jelentette, hogy a fiam visszatért hozzám

– mondta el Stephanie.

Az édesanya korábban azt is elmondta, a vízben eltöltött hosszú idő miatt rengeteg fertőző baktérium került Cody szervezetébe, ami tüdőgyulladáshoz vezetett. Emellett a 240 láb (kb. 73 méter) mély szurdokba való zuhanás és a vízben fekvés súlyos sebeket okozott a hátán.

Az agysérülései továbbra is súlyosak, ezért szoros megfigyelés alatt tartják

– tette hozzá az anya, majd azt is elárulta, a fiút hamarosan egy speciális gyermekrehabilitációs osztályra szállítják, ahol fizikai, foglalkozási és pszichológiai terápiát kap majd. Az viszont biztató, hogy Cody időközben már lekerült a lélegeztetőgépről, noha a teljes felépülésig még hosszú út áll előtte.