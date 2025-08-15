„Szeretlek!” Több nap kóma után tért magához a korábban eltűnt fiú

Az édesanyjának üzent a fiú az ébredése után.
Egy tizenéves fiú több napig kómában feküdt, majd amikor felébredt, jelnyelvvel mondta el az édesanyjának a legfontosabbat dolgot a világon.
A 13 éves Dakota „Cody” Trenkle Jr. után több napig kutattak, miután nyoma veszett, majd végül egy szurdok alján találtak rá. Cody nemrég tért magához egy tizenegy napig tartó, orvosilag kiváltott kómából – mesélte el az édesanyja a People magazinnak.
Tizenegy hosszú nap telt el azután, hogy 80 órán át nem tudtuk, merre lehet: akkor végre újra reménykedni kezdtem abban, hogy Cody rendben lesz
– mondta el az édesanya, Stephanie Neely.
A fiú július 27-én, vasárnap tűnt el: utoljára gördeszkázás közben látták a Missouri állambeli Goose Creek Lake-nél. Úgy tudni, ezt követően több mint három napig nem jutott élelemhez vagy vízhez. Július 30-án, szerdán a testvére megtalálta Cody gördeszkáját az otthonuktól néhány kilométerre. Még aznap a Farmingtoni Büntetés-végrehajtási Központ (FCC) kutyás egysége – egy Darrell nevű véreb segítségével –, rátalált a fiúra, a néhány centis vízben.
Codyt ezt követően helikopterrel szállították egy St. Louis-i kórházba, ahol agyvérzés miatt mesterséges kómába helyezték. A fiú mély sebeket szenvedett a testén, valamint súlyos fejsérüléseket, több agyvérzést, egy koponyatörést, valamint veseproblémákat, és lélegeztetőgépre volt szüksége.
Cody augusztus 8-án már ébredezett, azonban csak augusztus 9-én tért teljesen magához: ekkor amerikai jelnyelven azt mondta az édesanyjának, hogy „Szeretlek”.
Az a pillanat mindent megváltoztatott számomra. A rengeteg stressz, szívfájdalom, remény, hála, szomorúság és fájdalom mind megérte, mert ez a kis gesztus azt jelentette, hogy a fiam visszatért hozzám
– mondta el Stephanie.
Az édesanya korábban azt is elmondta, a vízben eltöltött hosszú idő miatt rengeteg fertőző baktérium került Cody szervezetébe, ami tüdőgyulladáshoz vezetett. Emellett a 240 láb (kb. 73 méter) mély szurdokba való zuhanás és a vízben fekvés súlyos sebeket okozott a hátán.
Az agysérülései továbbra is súlyosak, ezért szoros megfigyelés alatt tartják
– tette hozzá az anya, majd azt is elárulta, a fiút hamarosan egy speciális gyermekrehabilitációs osztályra szállítják, ahol fizikai, foglalkozási és pszichológiai terápiát kap majd. Az viszont biztató, hogy Cody időközben már lekerült a lélegeztetőgépről, noha a teljes felépülésig még hosszú út áll előtte.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.