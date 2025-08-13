Megszakad a szív: balesetben halt meg a fiatal influenszer pár

Kanada nyugati részén, Brit Columbia hegyei között tragikus balesetben életét vesztette Stacey Tourout és Matthew Yeomans, a Toyota World Runners YouTube-csatorna készítői. A több mint 200 ezer feliratkozóval rendelkező influenszer pár kalandtúráikról, utazásaikról és járműépítési projektjeikről készített videókat, követőik közösségét inspirálva.

Az influenszerek a hegyvidéki úton szenvedtek tragikus balesetet Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Az influenszerek lehet, hogy forgattak a tragédia közben

A kanadai CBC hírcsatorna beszámolója szerint a baleset augusztus 7-én, csütörtökön történt. A Kaslo Search and Rescue (SAR) mentőcsapata helyi idő szerint 19:30 körül kapott riasztást, miután az influenszerek terepjárója egy erdészeti úton, a Trout Lake település felé vezető völgy északi részén, távoli hegyvidéki területen balesetet szenvedett. Amikor a mentők megérkeztek, az egyik áldozat már nem mutatott életjeleket. A másik súlyos sérülésekkel kórházba került, ahol később életét vesztette. A baleset pontos oka egyelőre nem ismert, de a szakemberek feltételezik, hogy a jármű a nehéz terepen elvesztette a tapadását vagy irányíthatóságát. Nem tudni, hogy a pár – akik Nanaimóból, Brit Columbiából származtak – a tragédia pillanatában éppen forgattak-e. - írja a People magazin cikke.

Stacey édesanyja, Colleen a közösségi médiában osztotta meg megrendítő üzenetét, egy fotó kíséretében, amelyen lánya és párja hófödte hegyek előtt áll:

„Felfoghatatlan szívfájdalommal tudatjuk, hogy Matthew Peter Yeomans és Stacey Tourout tragikusan életét vesztette augusztus 7-én, Brit Columbia gyönyörű hegyei között, amelyeket oly nagyon szerettek. Kérjük, tartsatok minket gondolataitokban és imáitokban, miközben megpróbálunk eligazodni ebben a pusztító veszteségben. Ők most már örökre együtt vannak, ahogyan mindig is tudtuk, hogy lesznek.”

Instagramon is közel 74 ezer követőjük volt. Utolsó bejegyzésük hat nappal a baleset előtt készült, amelyben Vancouver-szigeti nyarukat élvezték:

„Most igazán magunkba szívjuk a nyár minden ízét Vancouver-szigeten. Ez az első nyarunk évek óta, amikor átélhetjük az évszakok változását, és a nap örömét, amely végre előcsalogat minket, esős erdőlakókat.”