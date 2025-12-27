RETRO RÁDIÓ

Nem akármilyen berendezéssel vizsgálják a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházban a betegeket

December 12-én adtak át egy mesterséges intelligenciával támogatott mobil CT-t. Mutatjuk a részleteket!

Megosztás
Szerző: Bors
Létrehozva: 2025.12.27. 10:55
mesterséges intelligencia ct berendezés képalkotó diagnosztika

December közepén az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) által működtetett konténer mobil CT került a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetbe - tudta meg a Bors. A képalkotó műszer csökkentett sugárterheléssel működik, ráadásul bizonyos vizsgálatoknál elég az átlagosnál kevesebb kontrasztanyag, így a páciensek még nagyobb biztonságban vannak a vizsgálatok során.

Konténer mobil CT került a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetbe

A Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházba december 12-én érkezett meg a Siemens Somatom go top mobil konténer CT készülék. A konténer belseje lényegében ugyanúgy néz ki, mint egy kórházi CT, a berendezések is hasonlóak, azonban a berendezés működtetésében segít a mesterséges intelligencia. A képalkotó műszer a ceglédi kórházból érkezett a fővárosba, és átadása óta már közel 230 páciens vette igénybe. 

A műszer általános és speciális vizsgálatok elvégzésére egyaránt alkalmas, és ellátja mind a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház vonzáskörzetében élő betegek, illetve az agglomerációból, úgy, mint Gyömrőről vagy épp Monorról érkező betegek kivizsgálását.

A további részletekért kattints a Borsra!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu