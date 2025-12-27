Nem akármilyen berendezéssel vizsgálják a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházban a betegeket

December közepén az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) által működtetett konténer mobil CT került a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetbe - tudta meg a Bors. A képalkotó műszer csökkentett sugárterheléssel működik, ráadásul bizonyos vizsgálatoknál elég az átlagosnál kevesebb kontrasztanyag, így a páciensek még nagyobb biztonságban vannak a vizsgálatok során.

A Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházba december 12-én érkezett meg a Siemens Somatom go top mobil konténer CT készülék. A konténer belseje lényegében ugyanúgy néz ki, mint egy kórházi CT, a berendezések is hasonlóak, azonban a berendezés működtetésében segít a mesterséges intelligencia. A képalkotó műszer a ceglédi kórházból érkezett a fővárosba, és átadása óta már közel 230 páciens vette igénybe.

A műszer általános és speciális vizsgálatok elvégzésére egyaránt alkalmas, és ellátja mind a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház vonzáskörzetében élő betegek, illetve az agglomerációból, úgy, mint Gyömrőről vagy épp Monorról érkező betegek kivizsgálását.

A további részletekért kattints a Borsra!