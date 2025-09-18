Kiderült: ekkor és itt tartják Kásler Miklós temetését

Az életének 76. évében szeptember 5-én elhunyt Kásler Miklós Széchenyi-díjas onkológus, az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt vezetője temetését pénteken tartják Sárváron - tudatta az Országos Kórházi Főigazgatóság a Facebook-oldalán.

Azt írták, hogy Kásler Miklós búcsúztatása és temetése katolikus szertartás szerint 13 órakor lesz a sárvári Sári temetőben.

Hozzátették, hogy Kásler Miklóst a Belügyminisztérium a saját halottjának tekinti - írja az MTI.