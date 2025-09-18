RETRO RÁDIÓ

Kiderült: ekkor és itt tartják Kásler Miklós temetését

Az Országos Kórházi Főigazgatóság a közösségi oldalán közölte a részleteket.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.18. 12:45
temetés búcsúztatás Kásler Miklós

Az életének 76. évében szeptember 5-én elhunyt Kásler Miklós Széchenyi-díjas onkológus, az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt vezetője temetését pénteken tartják Sárváron - tudatta az Országos Kórházi Főigazgatóság a Facebook-oldalán.

 

Azt írták, hogy Kásler Miklós búcsúztatása és temetése katolikus szertartás szerint 13 órakor lesz a sárvári Sári temetőben.

Hozzátették, hogy Kásler Miklóst a Belügyminisztérium a saját halottjának tekinti - írja az MTI.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu