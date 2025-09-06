"A gyógyítás volt mindene" - Így búcsúzott Kásler Miklóstól Orbán Viktor

Orbán Viktor a közösségi oldalán emlékezett meg Kásler Miklósról.
Pénteken érkezett a szomorú hír, hogy 75 éves korában elhunyt Kásler Miklós. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megható sorokkal búcsúzott tőle a közösségi oldalán.
A gyógyítás volt mindene. Akinek tudott, segített, akit lehetett, meggyógyított. Saját küzdelmében azonban végül alulmaradt. Nyugodj békében, Professzor Úr!
– írta Orbán Viktor.
