Orbán Viktor: Az adókat csökkenteni kell és nem emelni!

Azt írta Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjainak, hogy az Otthon start iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt. A kormányfő úgy gondolja, hogy a fiatalok megértették, hogy itt a vissza nem térő lehetőség a saját otthonra.

Most vagy soha! A bankok egymás sarkát tapossák. Az albérleti díjak csökkennek. Az ellendrukkerek elhallgattak. Megígértük, velünk még azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Betartottuk!

– közölte a közösségi oldalán Orbán Viktor, aki arra is kitért, hogy az adókat csökkenteni kell és nem emelni.

A Magyar Nemzet írja, hogy októbertől a háromgyerekes édesanyák élethosszig nem fizetnek jövedelemadót, ami először fordul elő a világon. „Ez a jövő, ezt is meg tudjuk csinálni” – írta Orbán Viktor.

Orbán Viktor megjegyezte, hogy a Tisza Párt tervezett adóemelését meg kell akadályozni, majd azt is hozzátette, hogy az egész ország fellázadt ellene, de ez még kevés.

Kiskakaséknál teljes a zűrzavar: összevissza beszéd és fejetlenség. Háromsávos, progresszív jövedelemadó, energiaár emelés, ma meg visszatáncolás az áfacsökkentéstől is. És még ők akarnak kormányozni. Teljes kormányképtelenség. Így még egy tyúkudvart sem lehet elvezetni, nemhogy egy országot. Ezzel szemben mi lépésről lépésre végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb családbarát adócsökkentését, és Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját.

– írta Orbán Viktor, aki hozzátette: „Kiskakasék gőzerővel készülnek a kötcsei balhéjukra. Nem találtak másik helyet, csak azt, ahol mi gyülekezünk össze. Mindenki láthatja, a Tisza egy kormányképtelen balhépárt. Hiába provokálnak, mi megtartjuk az éves békés, polgári összejövetelünket. Most te is követheted. Figyeld a híreket!”