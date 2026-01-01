Üresen álló leejtők, csupasz dombok - Szellemjárta síüdülők szerte Európában a klímaváltozás miatt

Szellemjárta síüdülők Európában - a kevés hó és a klímaváltozás veszélyezteti a télisportok és azok központjainak fennmaradását. Franciaországban már több mint 100 üdülőhely bezárt, és Európa szerte nehezen tartják fent magukat a központok.

A szellemjárta síüdülők területén a sífelvonók is szomorúan állnak kihasználatlanul Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Szellemjárta síüdülők várnak a sportolókra

Több száz európai sípálya fekszik elhagyatva az úgynevezett „szellem üdülőhelyeken”, és egyre többet kénytelenek bezárni az elmúlt évek hóhiánya miatt. Csak Franciaországban 186 üdülőhely bezárt, míg egyre több alacsonyan fekvő síterep küzd a megélhetésért a csökkenő hóesés miatt. A 2025–26-os síidény kezdete sem volt kivétel, a közösségi médiában megjelent videók ugyanis gyenge hótakarót mutatnak Franciaország, Ausztria és Svájc egyes részein.

Fűfoltok, sziklák és sár láthatóak a jellemzően hóval borított lejtőkön például az észak-francia Alpok és Ausztria Tirol régiója területén. A síelőknek magasabb tengerszint feletti magasságú lejtőkre kell menniük a jobb síkörülményekért.

Míg az elmúlt napokban erős havazás volt a Pireneusokban és néhány olasz üdülőhelyen, a franciaországi és osztrák videókon látható, hogy a síelők vékony jégrétegen csúsznak és a sífelvonókon is szinte a csupasz lejtők felett mennek.

A kontinens üdülőhelyei továbbra is küzdenek a szokatlanul magas hőmérsékletekkel, amelyek létező veszélyt jelentenek az alacsonyabb tengerszint feletti magasságban fekvő lejtőkre. A múlt hónapban Urs Lehmann, a Nemzetközi Sí- és Snowboard Szövetség vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy a gleccserek olvadása és a hómennyiség csökkenése pusztító hatással lehet a téli sportokra.

A klímaváltozás társadalom minden területére gyakorolt hatása valóban ijesztő

– mondta egy svájci rendezvényen, a Nagy Aletsch-gleccseren.

Kiderült, hogy a téli sportok területe – nemcsak a versenyszintű sportoké, hanem az összes síközpont köré épülő közösségé is – az elsők között van, amelyek közvetlenül megélik ezt a pusztító hatást

– tette hozzá Lehmann úr.

A klímaváltozás egyre nagyobb gondot okoz a társadalomban

Egy 2023-as jelentés arra figyelmeztetett, hogy Európa síközpontjainak több mint fele súlyos hóhiánnyal fog szembesülni, ha a hőmérséklet 2 Celsius-fokkal emelkedik az iparosodás előtti szinthez képest, míg szinte mindegyiküket érintené egy 4 fokos emelkedés – ami kihívásokat jelent a turisztikai ipar számára, és keményebb valóságot ígér a síelés szerelmeseinek.