Michael Schumacher közeli barátja kitálalt: szigorú szabályok veszik körbe az F1 legendát
Lassan 12. évfordulójához lesz az F1 legenda síbalesetének. Michael Schumacher állapotát azóta is rejtély övezi.
Ahogy közeledik Michael Schumacher tragikus síbalesetének 12. évfordulója, egészségi állapotát továbbra is titok övezi, szerettei következetesen óvják a nyilvánosságtól. A motorsport ikonja 2013 decemberében, a francia Alpokban síelés közben egy sziklának ütközve szenvedett katasztrofális fejsérüléseket.
A hétszeres világbajnokot orvosilag előidézett kómába helyezték, majd később a Genfi-tó közelében található otthonába szállították. Úgy tudni, az eset során elszenvedett agysérülés miatt Schumachernek éjjel-nappali orvosi ellátásra van szüksége, egy – feltehetően – speciálisan felszerelt, az otthonán belül kialakított egészségügyi létesítményben.
Beszámolók szerint a német versenyzőlegenda sérülései következtében nem képes beszélni. Idén Schumachernek sikerült leírnia az „MS” monogramját - felesége, Corinna segített irányítani a kezét - egy sisakra egy jótékonysági árverés számára.
A család által fenntartott hallgatás ellenére időnként, mégis napvilágra kerülnek részletek az 56 éves Schumacher állapotáról. Elisabetta Gregoraci, a korábbi Benetton-főnök Flavio Briatore volt felesége elárulta, hogy a versenyző szemmozgásokkal képes kommunikálni.
A család magánéletének védelme a látogatók számának korlátozásában is megmutatkozik: állítólag mindössze kilenc ember léphet be hozzá. Richard Hopkins, a Red Bull korábbi operatív igazgatója a paddockos idők alatt szoros kapcsolatot alakított ki Schumacherrel.
Szigorú szabályokhoz kötött Michael Schumacher látogatása
A motorsport bennfentese a SPORTbible-nek beszélt a Corinna által bevezetett látogatási protokoll részleteiről: „Szerintem ez elég egyértelmű” – mondta Hopkins.
„Csak két, három vagy négy emberről tudunk biztosan. Valószínűleg vannak mások is. Michaelnek voltak baráti kapcsolatai olyan emberekkel is, akik nem Forma–1-es csapattulajdonosok vagy versenyzők voltak, így biztosan vannak olyanok, akik látják őt, csak mi nem tudunk róluk, mert nem ismerjük a nevüket. De elég szigorú szabályok vannak, és ezekről nem beszélünk. Én nem is próbálom meglátogatni Michaelt, mert tudom, hogy ez nem fog megtörténni, és ebben a helyzetben emberek ezrei vannak. Ha Jean Todt vagy, akkor a barátságotok olyan szinten van, hogy ez rendben van. Nem hiszem, hogy létezne egy írott szabály vagy névlista. Ez egyszerűen egyfajta hallgatólagos megállapodás.”
Schumacher legbelső köréhez tartozik a felesége, gyermekeik – Mick és Gina-Maria Schumacher –, valamint hosszú ideje menedzsere, Sabine Kehm.
Az F1-es korszakából megmaradt szoros kapcsolatai állítólag Ross Brawnra, Jean Todtra, Gerhard Bergerre, Luca Badoerre és Felipe Massára terjednek ki.
