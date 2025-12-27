Michael Schumacher közeli barátja kitálalt: szigorú szabályok veszik körbe az F1 legendát

Ahogy közeledik Michael Schumacher tragikus síbalesetének 12. évfordulója, egészségi állapotát továbbra is titok övezi, szerettei következetesen óvják a nyilvánosságtól. A motorsport ikonja 2013 decemberében, a francia Alpokban síelés közben egy sziklának ütközve szenvedett katasztrofális fejsérüléseket.

Michael Schumacher barátja megszólalt a szigorú látogatási szabályokról / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hétszeres világbajnokot orvosilag előidézett kómába helyezték, majd később a Genfi-tó közelében található otthonába szállították. Úgy tudni, az eset során elszenvedett agysérülés miatt Schumachernek éjjel-nappali orvosi ellátásra van szüksége, egy – feltehetően – speciálisan felszerelt, az otthonán belül kialakított egészségügyi létesítményben.

Beszámolók szerint a német versenyzőlegenda sérülései következtében nem képes beszélni. Idén Schumachernek sikerült leírnia az „MS” monogramját - felesége, Corinna segített irányítani a kezét - egy sisakra egy jótékonysági árverés számára.

A család által fenntartott hallgatás ellenére időnként, mégis napvilágra kerülnek részletek az 56 éves Schumacher állapotáról. Elisabetta Gregoraci, a korábbi Benetton-főnök Flavio Briatore volt felesége elárulta, hogy a versenyző szemmozgásokkal képes kommunikálni.

A család magánéletének védelme a látogatók számának korlátozásában is megmutatkozik: állítólag mindössze kilenc ember léphet be hozzá. Richard Hopkins, a Red Bull korábbi operatív igazgatója a paddockos idők alatt szoros kapcsolatot alakított ki Schumacherrel.

Szigorú szabályokhoz kötött Michael Schumacher látogatása

A motorsport bennfentese a SPORTbible-nek beszélt a Corinna által bevezetett látogatási protokoll részleteiről: „Szerintem ez elég egyértelmű” – mondta Hopkins.

„Csak két, három vagy négy emberről tudunk biztosan. Valószínűleg vannak mások is. Michaelnek voltak baráti kapcsolatai olyan emberekkel is, akik nem Forma–1-es csapattulajdonosok vagy versenyzők voltak, így biztosan vannak olyanok, akik látják őt, csak mi nem tudunk róluk, mert nem ismerjük a nevüket. De elég szigorú szabályok vannak, és ezekről nem beszélünk. Én nem is próbálom meglátogatni Michaelt, mert tudom, hogy ez nem fog megtörténni, és ebben a helyzetben emberek ezrei vannak. Ha Jean Todt vagy, akkor a barátságotok olyan szinten van, hogy ez rendben van. Nem hiszem, hogy létezne egy írott szabály vagy névlista. Ez egyszerűen egyfajta hallgatólagos megállapodás.”