„Teljes sokkban vagyok” - Kegyetlen betörés Schumacher környezetében, mindenki ledöbbent
Olyasmi történt, ami egyszerűen felfoghatatlan. Michael Schumacher menedzsere szólalt meg a történtekről.
Rémálom a villában! Megtámadták Michael Schumacher legendás menedzserét, az idős Willi Webert. Megkötözték, összeverték, majd kifosztották a luxusotthont.
Ez történt Michael Schumacher menedzserének otthonában
Döbbenetes betörés rázta meg Stuttgart egyik legelőkelőbb negyedét: kedden reggel három maszkos támadó tört be Willi Weber, Michael Schumacher ikonikus menedzserének fényűző villájába, és rémálomszerű órákat zúdítottak az idős üzletemberre és családjára.
A 83 éves Weber, felesége és a házvezetőnőjük is otthon tartózkodtak, amikor a sötét ruhás, fegyveres betolakodók lerohanták a négyemeletes villát, majd mindenkit megkötöztek. A támadók nem elégedtek meg ennyivel: Webert bántalmazták, aki súlyos sokkot kapott, arcán pedig látható sérüléseket hagytak.
„Monoklim van… borzasztóan érzem magam… teljes sokkban vagyok” – vallotta meg az összetört üzletember a német Bildnek.
A brutális támadók közben szisztematikusan kifosztották a 16 szobás luxusvillát. Több széfet is feltörtek, majd több százezer euró értékű ékszerrel és készpénzzel távoztak, mintha nyom nélkül felszívódtak volna.
A három elkövetőről csak annyit tudni, hogy sötét ruhákat viseltek, egyikük pedig feltűnően narancssárga cipőben volt, míg egy másik kifejezetten testes alkatú. A rendőrség szerint a bűnözők „profin, gyorsan és kegyetlenül” hajtották végre a támadást.
Az idős menedzser és hozzátartozói közel egy órán át voltak megkötözve, mire végül egyiküknek sikerült kiszabadulnia, és riasztani a hatóságokat. A támadók azonban ekkorra már messze jártak.
Willi Weber neve összeforrt a Forma–1 történelmével: ő fedezte fel és menedzselte Michael Schumachert több mint húsz éven át, tárgyalási képessége pedig kulcsfontosságú volt a Ferrarihoz igazolásban, amely öt világbajnoki címhez vezetett.
Az utóbbi években Weber egészsége jelentősen megromlott – szívroham, súlyos fertőzés, drasztikus fogyás – és most újabb csapás érte a motorsport egyik legnagyobb alakját.
A rendőrség nagy erőkkel keresi a támadókat, de egyelőre semmilyen nyomot nem találtak. A luxusnegyed lakói sokkos állapotban vannak – mind attól tartanak, hogy újra lecsaphat a maszkos rablótrió.
