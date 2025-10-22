A barátja rántotta le a leplet: ilyen volt valójában Michael Schumacher

Egy közeli barát szólalt meg Michael Schumacherről, akinek, elmondása szerint, volt egy alteregója, a kameráktól távol. Richard Hopkins, a Red Bull korábbi műveleti vezetője a közelmúltban mesélt a hétszeres Forma-1-es világbajnokról, aki 2013-ban szenvedett súlyos síbalesetet: azóta teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, a családja pedig minden, az egészségügyi állapotával kapcsolatos hírt titokban tart, ezzel óvva az egykori versenyző magánéletét.

Michael Schumachernek volt egy kamerán kívüli személyisége / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A közeli barát rántotta le a leplet Michael Schumacher másik személyiségéről

Hopkins az 1990-es évek elején találkozott először Schumacherrel, amikor szerelőként dolgozott a McLarennél, abban az időszakban, amikor a német pilóta még a Benetton versenyzője volt. Hopkins a hétszeres világbajnokot rendkívül magabiztos figuraként jellemezte a versenyzői napjaiban, amely már az arrogancia határát súrolta.

Ha megnézzük az összes olyan elemet, amelyek világbajnokká tesznek valakit, akkor benne mindegyik megvolt – még azok is, amelyek nem feltétlenül voltak pozitívak

- mondta el Hopkins, aki azt is elárulta, a német pilótának nagy riválisához, Mika Häkkinenhez hasonlóan volt egy pályán kívüli alteregója is.

Ha nem ismered Michaelt, és 2004-ben vagy 2005-ben kezdtél el F1-et nézni, akkor valószínűleg meglenne róla a véleményed, anélkül, hogy ismernéd az egyéniség mögött álló személyt. Láthattad ezt a túlzottan magabiztos versenyzőt, akiben megvolt ez az abszolút arrogancia. Sokan ezután azt gondolhatják, hogy a magánéletében is valószínűleg nehéz természetű ember lehetett, de ez egyáltalán nem igaz. Nagyszerű apa és nagyszerű férj volt

- emelte ki Hopkins.

EXCLUSIVE: I knew Michael Schumacher for years - this is what he was really like behind the scenes | @TonyRobJourno https://t.co/0LBXYdz2Gv — Sun Sport (@SunSport) October 21, 2025

Michael Schumachert, a 2013-as balesetét követően, kómába helyezték, majd két agyműtéten is átesett, és csak 2014 júniusában találták elég stabilnak az állapotát ahhoz, hogy hazaszállítsák svájci otthonába, ahol azóta is lábadozik. Úgy tudni, az 56 éves, egykori versenyző továbbra sem tud beszélni és járni. Az azóta eltelt évek során fia, Mick a nyomdokaiba lépett Forma-1-es pilótaként, míg a lányának, Ginának áprilisban kislánya született - írja a Daily Mail.