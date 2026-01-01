RETRO RÁDIÓ

Hó fedte táj, csodás helyről jelentkezett be a Fradi gyönyörű kézise

Jól megérdemelt pihenőre vonult a Fradi gyönyörű kézise. Simon Petra és Biben Barnabás Zakopanéból osztottak meg közös fotókat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.01. 06:30
simon petra fradi magyar válogatott

A női kézilabda-világbajnokság után – amelyet a magyar válogatott a 7. helyen zárt – végre jut idő a pihenésre is. Simon Petra és labdarúgó párja, Biben Barnabás Zakopanéban tölti a szabadnapjait, ahonnan közös fotókkal jelentkeztek.

Simon Petra és szerelme Zakopánéból jelentkeztek be
Simon Petra és szerelme Zakopanéból jelentkeztek be Fotó: DeFodi Images

Simon Petrának is jár a pihenés

A magyar válogatott játékosának valóban sűrű volt a 2025-ös éve. Simon Petra az idény során 44 tétmérkőzésen lépett pályára a Fradiban és 15 alkalommal szerepelt a válogatottban. Mindezek mellett a tanulmányait sem hanyagolta el: a világbajnokság ideje alatt polgári jogból vizsgázott le. Nem véletlen tehát, hogy eljött az ideje a pihenésnek, amelyet szerelmével töltött.

Pár nap kikapcsolódás Zakopanéban!

- írta a Fradi kézilabdázója a fotó alá, amelyen az is jól látható, hogy közös kiruccanásukra kiskutyájukat is magukkal vitték.

A feltöltődésre még bőven jut idő, hiszen a Ferencváros január 4-én hazai pályán fogadja a Dunaújvárost, majd néhány nappal később már Dániában vár rá fontos feladat: az Ikast Handbold ellen játszanak Bajnokok Ligája-mérkőzést.

@metropol.napilap

A világbajnokságon vizsgázott le Simon Petra A magyar kézilabdázó két meccs között az egyetemen is helyt állt. #metropol #kezilabda #kezilabdavb #vilagbajnoksag #simonpetra #egyetem #magyarvalogatott

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

