Hó fedte táj, csodás helyről jelentkezett be a Fradi gyönyörű kézise
Jól megérdemelt pihenőre vonult a Fradi gyönyörű kézise. Simon Petra és Biben Barnabás Zakopanéból osztottak meg közös fotókat.
A női kézilabda-világbajnokság után – amelyet a magyar válogatott a 7. helyen zárt – végre jut idő a pihenésre is. Simon Petra és labdarúgó párja, Biben Barnabás Zakopanéban tölti a szabadnapjait, ahonnan közös fotókkal jelentkeztek.
Simon Petrának is jár a pihenés
A magyar válogatott játékosának valóban sűrű volt a 2025-ös éve. Simon Petra az idény során 44 tétmérkőzésen lépett pályára a Fradiban és 15 alkalommal szerepelt a válogatottban. Mindezek mellett a tanulmányait sem hanyagolta el: a világbajnokság ideje alatt polgári jogból vizsgázott le. Nem véletlen tehát, hogy eljött az ideje a pihenésnek, amelyet szerelmével töltött.
Pár nap kikapcsolódás Zakopanéban!
- írta a Fradi kézilabdázója a fotó alá, amelyen az is jól látható, hogy közös kiruccanásukra kiskutyájukat is magukkal vitték.
A feltöltődésre még bőven jut idő, hiszen a Ferencváros január 4-én hazai pályán fogadja a Dunaújvárost, majd néhány nappal később már Dániában vár rá fontos feladat: az Ikast Handbold ellen játszanak Bajnokok Ligája-mérkőzést.
