Magyar Robben dörömböl a válogatott ajtaján: az álomgólján ámul Ausztria – Videó

A február elején Dunaszerdahelyről a Red Bull Salzburghoz szerződött Damir Redzic új csapatában szerzett első gólját máris a legszebbnek választották az osztrák Bundesliga 20. fordulójában. A magyar válogatottban éppen legutóbb, az írek elleni gyászos emlékű vb-selejtező (2-3) végén bemutatkozott 22 éves labdarúgó a LASK vendégeként 5-1-re megnyert bajnoki 94. percében állította be a végeredményt.

Damir Redzic belekezdett: az első salzburgi gólját máris az oszrák Bundesliga-forduló legszebbjének választották Fotó: Facebook/FCRedBullSalzburg

Az idehaza Harkány, Kozármisleny és Pécs után a Fradiban nevelkedett Redzic a legendás holland Arjen Robben specialitását idézte a góljával:

A meccs után az új salzburgi vezetőedző, Daniel Beichler nem győzte dicsérni Redzicet.

Damir Redzicet dicsérte új edzője

Ezt már edzésen is megmutatta néhányszor. Pontosan olyan tudású és hozzáállású játékos, amilyenre szükségünk van. Biztos vagyok benne, hogy nagy hasznunkra lesz

– mondta a forduló gólja elismeréssel díjazott magyar szélsőről, akiről nemrég Marco Rossi szövetségi kapitány is elárulta: a tervei szerint beépíti őt a fiatalításra váró magyar válogatottba.